Euforia Milan, l’affare in entrata si infiamma: l’indizio chiave conferma tutto

I sogni del Milan possono diventare realtà. La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro. A confermarlo è un indizio chiave.

A Como il Milan ha una missione ben precisa: dimostrare che la conquista della Supercoppa non è stato un semplice fuoco di paglia, un’occasione a sè in cui i rossoneri hanno sprigionato tutto l’orgoglio, alzando al cielo di Riyadh il trofeo. Nel derby lombardo la truppa di Sergio Conceiçao deve riscattare il pareggio beffardo avvenuto sabato sera con il Cagliari, provando a cominciare una striscia di risultati positivi che riporterebbero il Diavolo in lizza per un posto tra le prime quattro classificate.

Milan, con il Como per ripartire: sfida nel pieno del mercato invernale

Il match che comincerà tra meno di due ore si disputa nel pieno del mercato invernale, in cui i dirigenti di via Aldo Rossi sono immersi tra possibili colpi da sogno e affari in uscita sfumati sul più bello. In mattinata è infatti arrivata la notizia del trasferimento di Okafor saltato, con il Lipsia titubante rispetto alle condizioni fisiche del calciatore. Rimangono invece vive le piste Walker e Rashford, possibili acquisti da 90 su cui la squadra di mercato sta ragionando. Giungono novità importanti rispetto al terzino del City.

Il numero 2 di Guardiola non è stato convocato per l’impegno di questa sera tra Brentford e Citizens, valevole per la 21esima giornata di Premier League, come riportato dal “Daily Mail”. Un indizio che rivela come il laterale britannico sia al centro di discorsi di mercato che riguardano specialmente il Milan, club che Walker apprezzerebbe per iniziare una nuova vita all’età di 34 anni dopo un’intera carriera trascorsa in Inghilterra in buona parte tra Tottenham e Manchester City, di cui attualmente è capitano.

Milan, Walker non convocato da Guardiola: sirene rossonere per il terzino del City

Da segnalare come la dirigenza inglese abbia già avviato un processo di ringiovanimento del reparto arretrato. Oltre a Khusanov, Guardiola dovrebbe accogliere a stretto giro anche Vitor Reis del Palmeiras. Un doppio investimento che ammonta a circa 100 milioni di euro e che, molto probabilmente, stanno a significare il taglio netto con il passato.

Inoltre, il City ha un “accordo tra gentiluomini” con Walker. Qualora l’esterno difensivo esplicitasse il desiderio di cambiare aria, il club non si opporrebbe, lasciandolo inoltre partire a parametro zero. Decisiva ora la volontà del Milan, che può scegliere solamente uno tra il classe 1990 e Rashford.