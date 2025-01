Fonseca pronto a ripartire: la scelta in panchina dopo l’esonero

È arrivata la notizia sull’esonero e Paulo Fonseca è praticamente già pronto a ripartire dopo l’avventura al Milan.

Nel corso dell’ultimo periodo era arrivata la notizia in merito alla possibilità di rivedere il portoghese sulla panchina di un club di Premier League ma, alla fine, il posto del licenziato Lopetegui – ironia della sorte, era tra i candidati assieme a Fonseca in estate per la panchina dei rossoneri – è stato occupato da Graham Potter al West Ham.

Dopo l’esonero dal Milan dunque potrebbe ripartire Fonseca, non dal West Ham, ma su un’altra panchina comunque importante. La notizia sull’esonero è arrivata nel corso di questo pomeriggio e Fonseca è tra i principali candidati per il ruolo in panchina.

Fonseca in panchina: la scelta dopo l’esonero

Da allenatore del Milan alla possibilità di fare da manager altrove, secondo quelle che sono le prime notizie che seguono a quella dell’esonero.

Nel corso di questa giornata è stata confermata la notizia sull’esonero dell’allenatore che potrebbe vedere in questo inizio gennaio, il terzo stravolgimento in Premier League, dopo quello già ufficializzato con Potter e Juric, rispettivamente tra West Ham e Southampton.

Perché, dopo i due club inglesi, ce n’è un terzo e sotto proprietà dei Friedkin a scegliere la via dell’esonero. La stessa, per Sean Dyche, che porterebbe dunque all’approdo di Paulo Fonseca in Premier League.

Esonero in Premier League: Fonseca è il candidato per la panchina

Dopo l’avventura al Milan, potrebbe ripartire subito Paulo Fonseca che, per ora, aveva scelto di continuare a vivere a Milano. La sua vita lavorativa potrebbe spingerlo in Inghilterra, dove verrebbe ingaggiato come nuovo allenatore dell’Everton, al posto dell’esonerato Sean Dyche. Nel corso delle ultime settimane, ma in sostanza da quando è stato licenziato dal Milan, il nome di Fonseca era rientrato tra quelli principali per il futuro in Premier League. C’è infatti da sottolineare come, il tecnico portoghese, sia al momento uno dei migliori allenatori in circolazione tra quelli liberi attualmente.

Niente West Ham: ma spunta una seconda ipotesi per Fonseca

Sempre in Premier League, anche se non al West Ham, c’è la seconda ipotesi quindi per Paulo Fonseca. All’Everton, dove si consuma l’esonero di Dyche, tecnico che si separa così dai Toffees e che vede la possibilità per il portoghese di giocarsi una nuova chance dopo la gestione al Milan vissuta tra gli alti e bassi di questa prima parte di stagione. Ma poi ci sono anche le altre soluzioni per Fonseca che potrebbero vederlo tra i protagonisti in Serie A, ma solo nel 2025/2026 oppure in Arabia Saudita, dove ci sono sempre i corteggiamenti dei club della Saudi Pro League per gli allenatori che sono al momento liberi e pronti ad una nuova esperienza.