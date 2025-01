Fonseca torna in panchina: accordo a un passo dopo l’esonero

Dopo l’esonero da parte del Milan, Paulo Fonseca è a un passo dal ritorno immediato in panchina: per l’ex Roma si tratta di un ritorno

Il Milan ha dato una netta sterzata alla sua stagione scegliendo Sergio Conceicao per la sua panchina e decidendo per la separazione immediata da Paulo Fonseca. La volontà estiva era di iniziare un progetto a medio o lungo termine con il tecnico ex Roma, ma è arrivato solo a metà stagione dopo diversi momenti difficili nella gestione del gruppo.

L’addio era nell’aria da tempo, visto che i risultati lasciavano a desiderare e si erano creati diversi casi nello spogliatoio, ma è arrivato solo con la fine del 2024, venendo accolto con favore da molti tifosi. In effetti, la scelta di Conceicao ha pagato fin da subito i suoi dividenti, con la conquista della Supercoppa italiana ai danni di Juventus e Inter.

Addio Fonseca, ma alcuni problemi per Conceicao sono rimasti

La delusione è stata molta per Fonseca, anche perché ha ammesso di aver dato tutto per la causa. Nonostante l’addio dell’allenatore, però, alcuni problemi sono rimasti caldi in casa rossonera, a partire dalla gestione di Rafael Leao e Theo Hernandez, sostituiti ancora a fine primo tempo contro il Parma.

Conceicao ha subito vestito i panni del sergente, anche nei confronti dell’ex capitano Davide Calabria, con cui è scoppiata una lite a fine partita. In Serie A, intanto, i risultati restano piuttosto altalenanti nonostante il cambio in panchina e l’obiettivo del tecnico portoghese nel breve termine sarà trovare continuità e vittorie in fila in modo da tornare subito in corsa per un posto valido per la prossima Champions League.

Allo stesso tempo, la seconda esperienza italiana sembra già essere stata accantonata per Paulo Fonseca, che è pronto a tornare subito in panchina.

Il Lione piomba su Fonseca: accordo a un passo

Il Lione sta cercando di risollevare la sua stagione con un nuovo cambio in panchina, dopo aver sollevato dall’incarico con effetto immediato Pierre Sage.

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, la ricerca del manager potrebbe già essere finita, visto che tra i nomi proposti è sempre più vicino proprio Fonseca. L’ex Milan tornerebbe così in Ligue 1, dove ha già fatto molto bene sulla panchina del Lille. E vedremo se l’aria della Francia tornerà a fare molto bene all’allenatore.