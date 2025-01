“Sembra una fattoria”: la pesante accusa contro il Milan

Il Milan di Conceicao è ancora sotto accusa per l’episodio successo ieri dopo il triplice fischio contro il Parma.

Nella 22° giornata di Serie A, il Milan di Sergio Conceicao trova tre punti sofferti contro il Parma, nelle mura amiche di San Siro: in svantaggio in entrambe le volte, i rossoneri trovano i gol dei momentanei pareggi, per poi trovare il gol del 3 a 2 nei minuti di recupero, che è valso la vittoria e la conquista dei tre punti. Una vittoria sofferta, in cui i rossoneri non hanno espresso affatto un bel gioco, ma che con grinta sono riusciti a portare a casa il risultato.

Al termine del match, però, si è accesa la scintilla tra il tecnico rossonero e Davide Calabria, con i due che sono stati divisi dallo staff e da alcuni giocatori, prima che arrivassero faccia a faccia duramente.

Scontro Conceicao-Calabria, interviene anche Trevisani: il duro attacco

Dopo il triplice fischio dell’arbitro Abisso, il clima in casa rossonera non è apparso affatto tranquillo: Calabria e Conceicao sono stati protagonisti di uno siparietto piuttosto acceso in mezzo al campo, che ha richiesto l’intervento di staff e giocatori per allontanarli, prima che il tutto sfocasse in una brutta lite.

Il brutto episodio di San Siro ha scatenato non poche polemiche nei confronti del club rossonero, che è finito al centro delle critiche soprattutto per quanto riguarda la gestione della società, che in questo momento sembra del tutto inesistente.

A parlarne è stato anche Riccardo Trevisani, noto opinionista, presso i canali di Sport Mediaset: