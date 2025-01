Frecciatina a Fonseca? Le parole di Leao fanno discutere

Il Milan, dopo la vittoria in Supercoppa, torna al pareggio in casa contro il Cagliari: Leao ha analizzato la sfida a DAZN.

L’euforia non basta. Dopo la vittoria in Supercoppa il Milan torna a pareggiare in casa contro il Cagliari, con un copione non molto diverso dalle sfide precedenti in campionato.

Al termine della gara Milan-Cagliari, finita 1-1, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN, non risparmiando anche una possibile frecciatina a Paulo Fonseca.

Leao non si trattiene: tutte le parole

Rafa ha analizzato il match così: “Dovevamo fare più movimenti e soluzioni, il primo tempo è stato diverso, eravamo più fermi, secondo tempo meglio. Con queste squadre servono più soluzioni, si mettono in tanti indietro”.

Poi due parole sui cambi di Conceiçao:“Ogni giocatore vuole stare in campo ma il mister ha deciso così, rispetto le sue decisioni, Omoregbe ha meritato l’ingresso. Prima viene la squadra“.

Rafa ha poi parlato così degli allenamenti di Conceiçao, descrivendoli più pesanti di quelli fatti con Fonseca: “Facciamo allenamenti più pesanti, per me è meglio, quando arrivi in campo stai meglio. Serve tempo, abbiamo già cominciato a capire cosa vuole il mister e abbiamo vinto un trofeo importante. Non abbiamo perso ma volevamo vincere la partita. La cattiveria davanti alla porta è mancata. Tra pochi giorni c’è il Como, andiamo lì per vincere”.

Poi la spiegazione sul cerchio in campo con il tecnico portoghese: “A fine partita Conceicao ci ha dato messaggi positivi, di crederci e stare insieme. Non è soddisfatto del pareggio ma il messaggio è sempre di forza e di vincere”.