Gimenez Milan, c’è una promessa: la rivelazione improvvisa spiazza tutti

Novità di mercato importanti in casa Milan: la trattativa per il bomber del Feyenoord nasconde un dettaglio

Il Milan continua a muoversi sottotraccia per rinforzare il reparto offensivo, consapevole che un colpo in attacco potrebbe essere la chiave per iniziare a competere al massimo livello. Il nome che circola da tempo negli ambienti rossoneri è quello di un giovane bomber che sta facendo faville in Olanda e che, già in estate, aveva attirato l’attenzione di diversi club europei. Ovvero Santiago Gimenez.

Una trattativa complicata ma il club rossonero è fiducioso di farcela entro la fine di questa sessione di calciomercato. Manca sempre meno ma i rossoneri, specialmente i tifosi, ci sperano ancora.

Gimenez, affare pieno di ostacoli per il Milan

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto un’interessante rivelazione sui social. Gimenez, attualmente punto di riferimento del Feyenoord, ha stretto un patto con il club olandese durante il mercato estivo: in caso di un’offerta congrua, sarebbe stato lasciato libero di partire. Un accordo che sembrava rientrare in un contesto di reciproco rispetto, ma che ora si intreccia con le strategie di mercato del Milan.

Il Feyenoord, che in estate aveva respinto un’importante proposta proveniente dal Nottingham Forest, si trova ora di fronte a una nuova sfida. Il Milan sta lavorando con insistenza per regalare a Conceicao il colpo, ma bisogna capire se la società rossonera sarà in grado di avvicinarsi o eguagliare le cifre che erano state messe sul tavolo dai club inglesi.

Secondo indiscrezioni, l’offerta del Nottingham sfiorava i 30 milioni di euro, una cifra non banale che il Milan potrebbe provare a raggiungere con una formula strutturata tra parte fissa e bonus. Nel frattempo, il giocatore avrebbe già dato segnali di apertura verso i rossoneri.

Milan, il tassello che manca si chiama Gimenez: il bomber apre

La sua volontà di misurarsi in un campionato competitivo come la Serie A, unita al fascino della maglia rossonera, potrebbe fare la differenza in una trattativa che si preannuncia tutt’altro che scontata.

Il Feyenoord è una bottega cara e, nonostante l’intesa verbale, non farà sconti. Il Milan, dal canto suo, è consapevole dell’importanza di questo acquisto: la squadra, che negli ultimi anni non ha certamente dimostrato di saper puntare sui centravanti, ha bisogno di rinforzi per mantenere la competitività sia in Italia che in Europa.

Un attaccante giovane ma già pronto potrebbe essere il tassello mancante per alzare ulteriormente il livello: solo nelle prossime settimane si capirà fino a dove il club rossonero sarà disposto a spingersi.