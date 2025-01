Il giornalista non risparmia nessuno, critica pesante al Milan e ad un giocatore in particolare: “Non è una grande squadra e lui è il peggiore”

Il noto giornalista ne ha per tutti e sul Milan si è lasciato andare con delle dichiarazioni forti. Un giocatore in particolare nel suo mirino.

Il Milan questa sera scende in campo per l’ultima partita di Champons League. Questa prima fase giunge alla sua conclusione e ai rossoneri basta un pareggio per rimanere tra le prime otto. Il tipo di partita va a favore dei milanisti dato che la Dinamo Zagabria non è un avversaria troppo complicata da affrontare. Infatti i precedenti in Champions tra le squadre sorridono tutte al Milan che conduce 2-0. Quindi anche questa sera Sergio Conceicao cercherà di portare a casa i tre punti e la terza vittoria di fila. Intanto a parlare del Milan è il giornalista di Sky Sport Paolo Condò.

Condò netto sul Milan: la frase che gela tutti

Certamente la prima parte di stagione del Milan non è stata delle più entusiasmanti. Però con Conceicao la musica è diversa, screzi a parte. I rossoneri sono in leggera risalita, per il giornalista invece le cose non vanno per niente bene.

A Sky Sport 24 Condò ci tiene a precisare che il Milan, in questo momento, non si comporta da Milan e la sentenza è netta: “Il Milan non è una grande squadra perché la grande squadra è quella che riesce a non fare differenze tra le varie competizioni, giocando alla grande contro tutte. C’è necessità di mercato, soprattutto in difesa: l’acquisto di Fofana non è bastato, ci sono deficienze individuali lì dietro“.

Così esordisce il giornalista che pone al centro del problema la difesa della squadra. Aggiunge poi l’estremo bisogno del Diavolo di fare mercato e tira una stangata anche ai due top player del Milan: Theo e Leao.

Ancora critiche su Theo e Leao: Condò non risparmia il francese

In questa stagione i due giocatori più attesi del Milan sono anche i più criticati. Theo Hernandez e Rafa Leao difatti non riescono a trovare pace e ora anche Condò rimarca la stagione al di sotto delle aspettative di entrambi, del francese soprattutto:

“Io differenzio le posizioni di Leao e Theo. Il primo ha i soliti problemi già visti in passato di continuità. Theo invece sta tirando fuori la peggiore stagione da quando è al Milan: in difesa ha reso completamente debole il suo versante ed è tutto l’anno che è così. Quest’anno è ampiamente sotto la sufficienza in difesa e dunque non la raggiunge“.

Così il giornalista emette la sua sentenza sul terzino francese che non riesce ad ingranare ancora la marcia.