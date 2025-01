Il Milan sogna Vlahovic: che scambio con la Juventus

Tra il Milan e i bianconeri occhio a un affare potenzialmente clamoroso: il Diavolo vuole Vlahovic, scambio pazzesco sull’asse con i torinesi

Verdetto inappellabile, quello di ieri allo Stadium a Torino, per il big match Juventus-Milan. Vittoria netta dei bianconeri, che con il 2-0 firmato da Mbangula e Weah si sono vendicati della recente sconfitta in Supercoppa patita dal Diavolo e hanno dato un segnale forte nella corsa al quarto posto. Non solo per i tre punti, ma anche per il livello della prestazione, confermando la crescita mostrata qualche giorno fa contro l’Atalanta.

Al contrario, la prova dei rossoneri ha dato molto da pensare. Secondo tempo totalmente deludente, per la squadra di Conceicao, che non è riuscita a opporre contromisure efficaci ai rivali ed è stata tradita dai suoi big, protagonisti di una serata anonima. Un brutto passo indietro per il Diavolo, di questo passo la Champions League resterà una chimera.

Naturale pensare di dover correre ai ripari, in campo e sul mercato. Tra le principali mancanze della squadra, c’è quella di un attaccante a tutto tondo. La soluzione potrebbe arrivare nell’ennesimo intreccio di mercato proprio con la Juventus. Da qualche giorno, circola la suggestione Vlahovic, che, in vista dell’addio ai bianconeri, potrebbe anche restare in Serie A. Non solo i rumours sul serbo aumentano, ma arriva anche l’indiscrezione su un super scambio sull’asse tra Milano e Torino.

Milan, Vlahovic per Theo Hernandez si può fare: i dettagli

A scambiarsi di maglia, potrebbero essere Vlahovic e Theo Hernandez. L’indiscrezione arriva da ‘Enganche’, noto insider di mercato attivo su ‘X’, che spiega alcuni dettagli interessanti.

Gli intermediari sono al lavoro per proporre Vlahovic al Milan, il serbo avrebbe il grande gradimento di Ibrahimovic. Il nome di Theo Hernandez, di contro, farebbe comodo ai bianconeri. E il fatto che entrambi i giocatori abbiano un contratto in scadenza nel 2026, con delle valutazioni in termini di cartellino non troppo dissimili, potrebbe agevolare parecchio la riuscita dell’affare.

Milan, Conceicao ha parlato chiaro: le mosse di mercato in vista

Se ne riparlerà nelle prossime settimane, ma per adesso il Milan ha bisogno di qualche innesto nell’immediato. Lo ha spiegato Sergio Conceicao nel post partita di Torino, non mascherando la propria delusione.

L’allenatore portoghese è consapevole di dover lavorare molto in campo, per rendere il Milan una squadra all’altezza. Ma è stato chiaro anche sulle mancanze e sulle necessità in termini di rosa. Alla società il compito di accontentarlo.