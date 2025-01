Infortunio Pulisic, il rossonero fa chiarezza: arriva il messaggio in diretta

L’attaccante rossonero Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Juve Milan.

Tra meno di un’ora si giocherà la sfida di supercoppa italiana tra Juve e Milan, gara decisiva ai fini della qualificazione e per raggiungere l’Inter in finale. Gara importante per Christian Pulisic che rientra dall’infortunio e che ha parlato in questi minuti ai microfoni di Mediaset facendo cosi chiarezza anche riguardo le sue condizioni fisiche.

Il giocatore americano ha commentato le sue condizioni fisiche ed ha parlato di quello che può accadere durante la sfida: “Come mi sento? Sto abbastanza bene e fortunatamente la caviglia sta bene. Sono pronto per il match di oggi”.

Pulisic e le prime sensazioni con Conceicao

L’attaccante americano ha parlato cosi riguardo le sue sensazioni senza la stella del match Rafa Leao: “Abbiamo tanti giocatori buoni, io ovviamente voglio sempre fare gol e assist ma l’importante è portare a casa la vittoria e raggiungere la miglior condizione possibile”. Poi Pulisic ha svelato anche le prime sensazioni rispetto al neo allenatore Sergio Conceicao:

“La verità è che abbiamo lavorato insieme per solo 2 o 3 giorni, ma possiamo dire davvero che uno forte. E’ strong”, la chiosa finale riguardo l’allenatore portoghese.