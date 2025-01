Inter-Milan, cambio forzato per Conceicao: nuovo infortunio per i rossoneri

Succede di tutto alla Kingdom Arena di Riyad: brutte notizie per Sergio Conceicao nel finale di partita di Supercoppa.

Nonostante il Milan di Conceicao sia riuscito a riprendere meritatamente una partita che ha giocato a testa alta con grande forza fisica e mentale, l’allenatore portoghese ha dovuto cambiare le carte in tavola per via di un problema muscolare che ha colpito un giocatore rossonero. Ad aver avuto la peggio, infatti, è stato Emerson Royal che ha dovuto alzare bandiera bianca.

L’ex Tottenham ha accusato un fastidio all’inguine ed ha dovuto lasciare il campo quasi allo scadere della finale di Supercoppa Italiana. Al suo posto è entrato Davide Calabria.