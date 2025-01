Inter-Milan, Conceiçao sorprende: decisione a sorpresa a centrocampo

A breve andrà in scena il derby di Milano in finale di Supercoppa Italiana. Inter e Milan si daranno battaglia per aggiudicarsi la vittoria del primo trofeo del 2025.

In casa Milan sale la tensione in vista della finale di questa sera contro l’Inter. Alle ore 20:00 il fischio d’inizio della sfida che deciderà i campioni dell’edizione 2024-2025 della Supercoppa Italiana. I Rossoneri arrivano galvanizzati dopo la vittoria in semifinale sulla Juventus e proveranno a conquistare l’ottava vittoria nella loro storia in questa competizione.

Di certo l’avversaria non è la migliore da affrontare, soprattutto perché l’Inter ha vinto la Supercoppa negli ultimi tre anni. Il Milan però ha voglia di rivalsa e con il nuovo tecnico Conceicao in panchina cercherà di replicare l’esito dell’ultimo derby (vinto dal Diavolo in campionato lo scorso 22 settembre).

Milan, la probabile formazione: c’è Musah out Bennacer

Sergio Conceicao questa sera cercherà di metter mano al suo primo trofeo in rossonero a meno di una settimana dal suo arrivo. L’undici iniziale, nonostante i recuperi di Gabbia e Leao (che saranno in panchina), sarà molto simile a quello visto qualche giorno fa contro la Juventus, eccezion fatta per Musah al posto di Bennacer.

Al momento, stando anche a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’americano sembra in vantaggio sull’algerino. Per il resto tutti confermati: da Maignan tra i pali, passando per la linea difensiva composta da Theo, Thiaw, Tomori ed Emerson Royal, fino ad arrivare al centrocampo con le certezze Reijnders e Fofana affiancate da Musah appunto. Conferme anche per quanto riguarda il reparto offensivo, con lo stesso tridente di venerdì che vedrà Pulisic, Morata e Jimenez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata.

Diffidati: Emerson Royal, Fofana.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chukwueze, Florenzi, Loftus-Cheek, Okafor.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

Diffidati: Simone Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Pavard, Di Gennaro (non convocati), Thuram (in dubbio), Correa (in dubbio).

Allenatore: Simone Inzaghi.