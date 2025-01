Verso Inter-Milan, Conceiçao sorride: la notizia è una manna dal cielo

Tutto pronto per la finale di Supercoppa di questa sera tra Inter e Milan, arrivano buone notizie per Conceicao.

In casa Milan si inizia finalmente a fare sul serio, tra poche ore i Rossoneri affronteranno l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. L’ultimo trionfo per il Diavolo nella competizione risale al lontano 2016, quando il Milan si impose sulla Juve ai calci di rigore. Come se non bastasse, quella di questa sera, è una sfida nella sfida: non ci si gioca solo il trofeo, ma anche il derby cittadino e la possibilità per il Milan (in caso di vittoria) di agguantare i cugini a quota 8 Supercoppe vinte. Sulla carta la squadra di Conceicao parte forse un passo indietro, ma le finali hanno una storia a sé e il tecnico portoghese può contare su un‘ottima notizia in vista della partita.

Inter-Milan, Rossoneri al completo: tutti a disposizione del tecnico

Questa sera alle ore 20:00 italiane in programma il fischio d’inizio di Inter-Milan, match valido per la finale di Supercoppa Italiana. Conceicao cerca il primo trofeo sulla panchina rossonera a meno di una settimana dal suo arrivo e per farlo potrà contare su tutti i suoi giocatori.

Come riportato infatti poco fa da SportMediaset, l’allenatore lusitano questa sera avrà a disposizione ogni singolo elemento della rosa. Recuperati dunque anche Rafael Leao e Matteo Gabbia, che contro la Juventus risultavano indisponibili. Il portoghese già ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e anche se non ha i novanta minuti sulle gambe potrebbe tornare utile alla causa a gara in corso.

Sulla sinistra dunque, stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere riconfermato il giovane Jimenez. Leao sembra dunque prossimo al rientro dopo l’infortunio subito il 20 dicembre scorso contro il Verona, quando era stato sostituito a causa di un’elongazione al flessore sinistro.

Milan, non solo Leao: recupera anche Gabbia

Come detto in precedenza, Conceicao recupera tutte le pedine della sua rosa, compreso il difensore Matteo Gabbia. Sotto la guida di Fonseca è stato tra i giocatori più positivi e da quando è rientrato dall’infortunio (23 novembre) è rimasto in panchina una sola volta.

Il difensore italiano recupera per la partita di questa sera dopo aver contratto l’influenza nei giorni scorsi. Come per Leao, anche Gabbia dovrebbe accomodarsi in panchina e subentrare in caso di bisogno. Il Milan sarà dunque al completo e in Via Aldo Rossi si spera in un’altra ottima notizia, magari inerente alla vittoria del trofeo.