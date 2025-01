Intreccio Inter-Milan a gennaio: si chiude per 30 milioni

Samuele Ricci resta un obiettivo parecchio sensibile per il calciomercato del Milan: come stanno le cose per il suo arrivo a gennaio

Il Milan sta cercando di dare una svolta alla sua stagione e al suo progetto con un cambio radicale in panchina, quindi con l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceicao, un tecnico con le idee parecchio chiare e che sta cercando di portare già un’identità e idee parecchio diverse a tutto il gruppo.

Attorno al portoghese si baseranno le novità e le fortune dei rossoneri per il resto della stagione, e potenzialmente anche per le prossime. I cambiamenti, però, potrebbero non essere finiti e passeranno anche da novità importanti sul calciomercato. Ci sono già diversi nomi in ballo per la sessione di gennaio e potrebbero dare tutt’altro volto alla squadra.

Il Milan continua la ricerca di un nuovo centrocampista

Durante la scorsa estate, la dirigenza ha cercato di rinforzare notevolmente il centrocampo con l’arrivo di Fofana. Dopo una lunga trattativa, il mediano è arrivato a Milanello con la promessa di poter essere decisivo fin da subito agli ordini di Fonseca. Effettivamente, almeno fino a questo momento, è stato uno dei più positivi in stagione, anche perché è salito molto di rendimento anche Reijnders.

Nonostante la coppia sia davvero promettente per il presente e il futuro del Milan, c’è bisogno anche di qualcos’altro, qualcuno che possa dare maggiori geometrie in regia e permettere ai rossoneri di mantenere con più continuità il possesso del pallone e dare il ritmo voluto all’incontro. Il profilo giusto, individuato da tempo dalla dirigenza, gioca in Serie A e risponde al nome di Samuele Ricci.

Il regista ha appena rinnovato il contratto con il Torino fino al 2028, ma questo non vuol dire che resterà automaticamente, anzi un suo trasferimento potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

Inter e Milan affondano per Ricci: fissato il prezzo per cederlo

Ricci ha un patto d’onore con Cairo. Il rinnovo, un po’ come successo con Bremer, è stato firmato a tutela del club piemontese, ma l’approdo in una big è nell’aria e per la cifra giusta potrebbe avvenire già a gennaio.

Se dovesse arrivare una proposta da circa 30 milioni di euro, allora l’affare potrebbe concludersi, con Inter e Milan in prima fila per il ragazzo. In ogni caso, bisogna prestare grande attenzione anche alle big dall’estero, in particolare dalla Premier League.