Juve Milan, è subito polemica con Tomori: sta succedendo in questi minuti

Il difensore del Milan Fikayo Tomori sta facendo molto discutere in queste ore, esplode la polemica.

In questi minuti si sta giocando la sfida di campionato tra Juventus e Milan con i rossoneri che sono in netta difficoltà. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato le cose sono cambiate nella ripresa con tante polemiche sulla difesa rossonera, in particolare sul difensore inglese Fikayo Tomori. Diversi tweet contro il centrale rossonero

Il centrale inglese è oggetto del desiderio della Juventus e si parla di un forte forcing del club bianconero sul calciatore. Addirittura si parla di una Juve pronta a investire 30 milioni sul giocatore, una situazione paradossale visto ciò che sta accadendo in questi minuti. Tomori è uno dei protagonisti di Juve Milan, ma assolutamente in negativo.

Juve Milan, social infuriati contro Tomori

In questi minuti diversi tifosi rossoneri stanno twittando contro Tomori, autore di un grave errore in occasione del secondo gol di Weah, abile a sfruttare una disattenzione difensiva. C’è chi parla di un giocatore già con la testa a Torino, chi ‘ironizza’ sottolineando che forse oggi è già in maglia bianconera ma ci sono diversi tweet duri contro il giocatore ex Chelsea.

Una situazione paradossale con Tomori che potrebbe aver giocato la sua ultima gara in maglia rossonera e proprio contro la sua prossima squadra. E di certo non è una prestazione indimenticabile. Polemiche sui social contro il Milan e in fondo anche con Sergio Conceicao, reo di aver messo un giocatore in bilico sul mercato.