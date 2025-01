Le formazioni ufficiali della semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan: svelato il primo undici lanciato da Conceiçao.

Juventus contro Milan, ci siamo. L’attesa che porterà alla sfida di Supercoppa Italiana è giunta ai minimi termini. Sta per inaugurarsi, dunque, il 2025 a tinte rossonere. Un nuovo anno che avrà inizio nel segno di Sergio Conceiçao, approdato sulla panchina meneghina da pochissimi giorni. Proprio il tecnico portoghese ha da poco lanciato il primo undici titolare che andrà ad affrontare la formazione bianconera – nella quale milita il figlio Francisco. L’ex allenatore del Porto si è subito reso autore di scelte sorprendenti, stravolgendo la formazione che partirà in campo dal primo minuto.

Juventus-Milan, svelata la prima formazione di Conceiçao: la scelta su Tomori

Ufficializzate le formazioni di Juventus Milan, gara che decreterà la seconda finalista di Supercoppa Italiana. La prima sfida del nuovo anno solare rossonero e del neo arrivato Sergio Conceiçao avrà un valore fondamentale per il Diavolo, chiamato a sterzare il deludente rendimento avuto finora. Proprio il nuovo tecnico ha da poco lanciato il primo undici titolare della nuova esperienza. Subito grandi novità in casa meneghina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceiçao

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

Da registrare il ritorno in campo da titolare per Fikayo Tomori, finito in panchina sotto la gestione di Paulo Fonseca. L’ex Porto ha subito mostrato grande fiducia nei confronti del centrale inglese, ora potenzialmente più vicino alla permanenza. Saranno da testare le condizioni dell’ex Chelsea, soprattutto dal punto di vista mentale.

Ritorno dal primo minuto anche per Pulisic, subito lanciato tra i titolarissimi in seguito al problema di natura muscolare che lo ha costretto a chiudere con largo anticipo il 2024 calcistico.

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Tomori e Bennacer titolari

Rafael Leao non prenderà parte al match contro la Juventus. L’esterno offensivo lusitano sarà costretto ad assistere alla sfida direttamente dalla tribuna, per poi ritornare a lavorare nel tentativo di recuperare in maniera definitiva.

Il fantasista numero 10 del Milan è ancora alle prese con un infortunio di natura muscolare e si vedrà sostituito dal giovane Jimenez. Lo spagnolo andrà a ricoprire ancora una volta il ruolo di esterno offensivo, provando a ripetere le ottime recenti prestazioni.