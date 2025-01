L’affare fa felice il Milan: in arrivo 6 milioni

Il Milan potrebbe passare all’incasso nelle prossime ore: l’affare fa felici i rossoneri, che potrebbero ricevere 6 milioni

Sono ore molto calde per questo calciomercato in Serie A. Le società stanno provando a fare le ultime operazioni per completare quelle che saranno le rose definitive per la volata finale del campionato e non solo. Il Milan, dal quale ci si aspettava molto di più, sta provando a prendere Gimenez ma non è semplice perché per farlo bisogna superare, e di molto, il classico tetto massimo di 20 milioni di spesa per i cartellini. Intanto le altre squadre si muovono diversamente e cercano anche di risolvere i problemi legati agli infortuni e l’ultima notizia interessa in maniera diretta anche al Milan perché potrebbe arrivare ad incassare una buona somma.

Colpo in Serie A, il Milan passa all’incasso

L’Atalanta deve fare i conti con l’infortunio di Ademola Lookman, che resterà fuori dai campi per tre settimane. Nonostante in rosa non manchino le alternative, la società vuole accontentare Gasperini con un acquisto che possa sostituire il nigeriano. Difficile arrivare a Rayan Cherki del Lione, per il quale servono oltre i 20 milioni. Ecco perché gli orobici stanno ripiegando una soluzione italiana.

Nelle ultime ore, come riportato da Matteo Moretto, è iniziata una trattativa con il Monza per Daniel Maldini. Gli orobici sarebbero interessati all’acquisto del calciatore con un prestito mentre Adriano Galliani, che invece vorrebbe tenerlo fino a fine stagione, chiede il pagamento della clausola, che è di 12 milioni (15 invece per l’estero). Ore di riflessioni in casa Atalanta, che sta pensando se andare fino in fondo e se andare su un altro giocatore. Maldini è un giocatore che piace molto a Gasperini e non da oggi, infatti non è la prima volta che si parla di questa possibilità. Anche Lazio e Fiorentina sono interessate ma ora gli orobici sono nettamente in vantaggio.

Maldini all’Atalanta, quanto incasserebbero i rossoneri

Se l’affare dovesse andare in porto, il Milan incasserebbe 6 milioni di euro. Daniel Maldini è stato ceduto in estate a costo zero ma con il 50% della futura rivendita. Operazione uguale identica a quella per Brescianini, anche lui venduto dal Frosinone all’Atalanta e che ha portato nelle casse dei rossoneri più o meno la stessa cifra.

Furlani incrocia le dita quindi, ma Daniel Maldini resta un clamoroso errore di valutazione della dirigenza (uno dei tanti). Le sue qualità sarebbero tornate parecchio utili alla squadra di Paulo Fonseca prima e Conceicao poi ma purtroppo si è scelto di lasciarlo andare e senza incassare soldi. Adesso potrebbero arrivare 6 milioni, che sono comunque pochi per il giocatore che Daniel è e che è diventato.