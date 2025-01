Lite Calabria-Conceiçao, Ibrahimovic rompe il silenzio: lo svedese non fa sconti

Dopo gli eventi del concitato finale di partita contro il Parma, Zlatan Ibrahimovic ha finalmente rotto il silenzio e detto la sua sull’accaduto.

Sembrava tutto apparecchiato per l’ennesimo psicodramma della stagione rossonera: settimana con mille voci di mercato, due risultati da montagne russe contro Juventus e Girona, partita contro un avversario in difficoltà e bramoso di punti che trova la rete del vantaggio a pochi minuti dalla fine.

Sergio Conceicao invece non l’ha mai mollata, non è mai uscito neppure per un minuto dalla partita, vissuta con la stessa travolgente energia con cui da calciatore arava le fasce di tutti i campi di Serie A e ha trascinato i suoi verso una rimonta che sembrava ormai impossibile grazie alle reti di Chukwueze e Reijnders: ora per il Milan si profilano due incontri delicatissimi che potrebbero indirizzare in un verso o nell’altro l’intero prosieguo di stagione rossonera anche se quanto accaduto nel finale col Parma non può lasciare i tifosi tranquilli.

Lite Calabria-Conceiçao, la ricostruzione

Al triplice fischio di una gara al cardiopalma, nella quale per la prima volta nella sua storia il Milan ha completato una vittoria con due reti nei minuti di recupero, sono saltati completamente i nervi tra Conceicao e Davide Calabria, capitano dell’ultimo scudetto rossonero, tanto da rendere necessario l’intervento del resto della squadra per dividerli.

I diretti interessati hanno tentato di sminuire l’accaduto: Calabria ha dichiarato che “si tratta di un malinteso. Ci siamo chiariti, l’adrenalina era alta. Adesso abbiamo sistemato le cose, è una cosa abbastanza comune nel calcio” mentre per Conceicao il tutto rientra nelle “normali” dinamiche di un rapporto calciatore-allenatore basato sulla chiarezza e sulla schiettezza. Nel corso della conferenza di presentazione di Kyle Walker, Ibrahimovic si è soffermato anche sull’accaduto, commentando alla sua maniera la circostanza.

Lite Calabria-Conceiçao, Ibrahimovic: “Situazione con tanta adrenalina”

Imbeccato dai giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione di Walker, Ibrahimovic ha deciso di rompere il silenzio della dirigenza rossonera e di commentare la lite tra Conceicao e Calabria: “Situazione con tanta adrenalina, sono due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. Questa situazione mi è successa 1000 volte. Si è tutto risolto prima di tornare negli spogliatoi. Questa cosa mi è successa a Barcellona, Inter, Juve, Parigi.”

Lo svedese ha poi continuato, scomodando un illustre paragone: “Succede, quando giochi con campioni. Come mi ha detto Capello, va bene così fa bene. L’allenatore fa il suo lavoro con emozione, meglio che succeda. Se non succedesse vorrebbe dire che a nessuno interessa. L’importante è che si risolva”.