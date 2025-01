“Lo seguono da mesi”: Milan, l’agente del ‘nuovo Dybala’ conferma l’interesse rossonero

Con l’arrivo di Conceicao, il Milan pare intenzionato a rafforzare la rosa: i rossoneri vanno forte sul “nuovo Dybala”.

Sembra arrivata finalmente una svolta in casa Milan: dopo la brutta partita con la Roma e il conseguente esonero di Fonseca, i rossoneri sono partiti alla volta di Riyad fortemente incerottati e con un nuovo tecnico, Sergio Conceicao, che aveva diretto un solo allenamento a Milanello. Quello che sembrava il preludio di una definitiva debacle si è invece trasformato in una rivalsa totale per il mondo Milan.

Conceicao è subito entrato nella testa dei suoi, ottenendo risposte significative dai calciatori più discussi, Theo Hernandez e Rafa Leao in primis, trascinatori del Diavolo nella rimonta contro l’Inter in finale di Super Coppa. Queste due partite sembrano già aver convinto il boarding rossonero a confermare il portoghese anche per la prossima stagione e in vista del mercato di gennaio vorrebbero accontentare le richieste del tecnico.

Milan, Conceicao vuole pungolare Leao

Dopo un 2024 molto deludente, con numerose prestazioni sottotono e un atteggiamento a tratti indisponente, Rafa Leao ha deciso di ribaltare da solo le sorti del Milan durante la finale di Supercoppa: entrato ad inizio secondo tempo, il portoghese ha messo in difficoltà ripetutamente la retroguardia nerazzurra, conquistandosi il calcio di punizione che ha portato al pareggio di Theo e servendo l’assist per il definitivo 3-2 di Abraham.

Dopo la partita, Conceicao ha dichiarato che Leao ha le potenzialità per essere tra i numeri uno al mondo, ma che per farlo deve sistemare ancora qualche dettaglio: proprio per questo, probabilmente Conceicao sta chiedendo rinforzi in zona offensiva, in modo da aumentare la competizione e alzare il livello di impegno e attenzione del portoghese.

Milan, nel mirino Marin Petkov

In Europa cresce l’interesse per Marin Petkov, giovane stella del Levski Sofia. Classe 2003, trequartista mancino, Petkov ha già collezionato 150 presenze e 40 reti con il club bulgaro, oltre a 12 presenze e 2 gol con la Nazionale maggiore. Il Milan, sempre attento ai giovani talenti, lo sta monitorando con grande attenzione.

Nikola Jakimovski, agente del giocatore e vecchia conoscenza del calcio italiano, ha confermato a TuttoMercatoWeb che i rossoneri seguono Petkov da diversi mesi. “È un giocatore di qualità, con forza fisica e visione di gioco. Ha superato il livello del campionato bulgaro, ed è pronto per il salto di qualità”. Con un contratto fino al 2027, Petkov è al centro delle attenzioni di diversi club europei, ma il Milan potrebbe rappresentare il progetto ideale per la sua crescita. Jakimovski lo paragona a Berardi o Dybala: sarà lui il prossimo colpo di mercato rossonero?