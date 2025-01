“Lo stiamo seguendo”: Ranieri allontana il Milan dall’attaccante?

Il tecnico giallorosso è intervenuto nel post partita di Udinese-Roma e ha dichiarato l’interesse per un calciatore che segue anche il Milan.

Tra una settimana esatta terminerà la sessione invernale di calciomercato, che non ha regalato particolari colpi di scena, con il Milan che attualmente si è rinforzato in difesa, acquistando Walker dal Manchester City. L’obiettivo è quello di rinforzare anche il reparto offensivo, ma prima c’è da vendere qualche giocatore: Okafor era vicinissimo a lasciare Milano, ma il Lipsia lo ha rispedito indietro perchè ritenuto non idoneo in termini fisici. Gli altri in uscita sono Jovic e Chukwueze, con quest’ultimo che piace anche all’Arabia.

Mercato Milan, Ranieri allontana l’obiettivo di mercato

Il mercato invernale è ormai pronto a chiudere le porte, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi continuerà a lavorare per gli obiettivi estivi, da condividere anche con il tecnico Conceicao. Uno degli obiettivi di mercato del Milan, per quanto riguarda il reparto offensivo, è Lorenzo Lucca, giocatore dell’Udinese.

Da tempo infatti la dirigenza rossonera ha messo nel mirino l’attaccante numero 17 della squadra friulana, classe 2000. Su di lui non c’è solo il Milan, però: infatti anche la Roma ha messo nel mirino il giovane attaccante, entrato anche nel giro della Nazionale.

Al termine del match tra Udinese e Roma, in cui Lucca ha trovato la rete del momentaneo vantaggio, su di lui è intervenuto Claudio Ranieri, confermando l’interesse del club giallorosso per il calciatore. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: È un buon giocatore e un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà…

Lucca-Milan, l’obiettivo si allontana?

Da diverso tempo il Milan segue Lucca: il giovane attaccante rappresenta un profilo da inserire come sostituto di Morata, anche perchè Abraham non sta convincendo la dirigenza rossonera. Ed ecco quindi che Lucca potrebbe essere la prima alternativa, ma occhio alla Roma, come confermato da Ranieri.

Come riporta Il Messaggero, l’Udinese ha fissato il prezzo attorno ai 25 milioni di euro, cifra che attualmente nessuno è disposto a spendere, se non in estate. Anche l’Udinese ha confermato che qualora dovessero arrivare offerte importanti, queste verrebbero valutate, in quanto per la squadra friulana rappresenterebbe una vera e propria plusvalenza. Per il Milan Lucca potrebbe essere un ottimo colpo, anche in chiave futura, considerato che comunque l’età dei centravanti non è bassa. E il calciatore può entrare anche nel giro della Nazionale.