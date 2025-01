Maledizione rossonera, nuovo infortunio e squadra nei guai: Conceicao gelato

Ancora un problema in casa Milan e per il club rossonero continuano le difficoltà, anche in Supercoppa italiana.

Si sta disputando in questi minuti il secondo tempo del match valido come seconda semifinale della supercoppa italiana tra Milan e Juventus. Il club rossonero vede il debutto di Sergio Conceicao in panchina ma il primo tempo ha visto una squadra ancora in difficoltà con la Juve che è passata in vantaggio grazie alla rete del turco Kenan Yildiz, autentico trascinatore della squadra bianconera. Giornata ancora difficile per Theo Hernandez che continua il momento difficile nonostante il cambio in panchina. Intanto c’è da registrare l’ennesimo infortunio in casa rossonera.

Maledizione Milan, Conceicao costretto al cambio ma cambia tutto

Ennesimo infortunio per una stagione che sembra davvero maledetta in casa rossonera. Stop improvviso del laterale spagnolo Jimenez che ha accusato una fitta muscolare e ha costretto al cambio immediato Sergio Conceicao con l’allenatore che ha cambiato modulo e ha inserito una punta in più, Tammy Abraham al posto del giocatore spagnolo. Una partita che è cambiata improvvisamente poi in questi minuti, con il Milan che dopo il cambio ha visto un clamoroso colpo di scena.

Il Milan ha pareggiato su calcio di rigore di Christian Pulisic. Una grande ingenuità dell’ex di turno Locatelli che ha atterrato in area l’americano e proprio il giocatore ha tirato una saetta che ha lasciato fermo il giocatore. Sfida cambiata poi in pochi minuti con l’autogol di Gatti su cross di Musah e il Milan passa cosi in vantaggio per gli ultimi incredibili minuti di supercoppa italiana.