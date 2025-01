Mercato Milan, dalla Bundesliga fanno sul serio: Furlani pronto alla cessione

Il club della Bundesliga sta muovendo dei passi decisi per mettere le mani sul giocatore del Milan: Giorgio Furlani valuta la cessione.

Non solo in entrata, il Milan resta vigile anche sul mercato relativo alle uscite. In questo senso, tra le scrivanie della dirigenza rossonera continua a tenere banco la situazione legata al futuro di un calciatore in particolare: Strahinja Pavlović. Sul difensore serbo, arrivato l’estate scorsa dal Salisburgo per 18 milioni di euro, si è creato un alone composto da molteplici incertezze e punti di domanda.

Pavlovic via dal Milan? Sul difensore si fionda un club della Bundesliga

Tra i possibili addii che potrebbero concretizzarsi in questa finestra di calciomercato c’è anche quello di Strahinja Pavlović. Il Milan starebbe valutando attentamente il futuro del calciatore serbo, consapevole degli scarsi risultati ottenuti sin qui. Nonostante una prima parte di stagione altalenante, tutt’altro che convincente, il centrale avrebbe comunque scaturito l’interesse di una serie di club.

L’ultima società a mostrarsi intrigata dall’idea di ingaggiare Strahinja Pavlović sarebbe lo Stoccarda. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il club della Bundesliga vorrebbe proporre alla società rossonera un’offerta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma con una cifra più bassa rispetto a quanto investito dal Milan per il serbo.

Sulle tracce del calciatore ex Salisburgo ci sarebbero anche Atalanta e Leicester. Viste le diverse offerte, il Milan avrebbe fatto partire delle attente valutazioni. La società rossonera, insieme a Sergio Conceicao, dovrebbe prendere una decisione chiara a stretto giro. Il club rossonero sarebbe pure disposto a lasciarlo partire, ma solo per una cifra che va dai 20/25 milioni di euro.