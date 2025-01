Giorgio Furlani è pronto al super regalo per Sergio Conceicao: il Milan prepara l’acquisto del nuovo bomber.

Il calciomercato invernale è iniziato da pochi giorni e il Milan starebbe proseguendo le proprie considerazioni per capire quali reparti andare a migliorare. Il nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceicao, avrebbe fatto una richiesta ben precisa, l’acquisto di un nuovo attaccante.

Il Milan ha bisogno di più gol per invertire il proprio cammino stagionale, specialmente in Serie A. Alvaro Morata e Tammy Abraham, anche a causa degli infortuni, hanno portato in dote pochissimi gol. Insieme, i due centravanti hanno raggiunto appena 10 reti.

Milan all’assalto del bomber: Furlani fa sul serio

L’ennesima prova che il Milan ha bisogno di essere più prolifico sotto porta è arrivata ieri, proprio in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Sia Abraham che Morata sono ancora una volta rimasti a secco di gol, nonostante la squadra di Conceicao sia comunque riuscita a conquistare il pass per l’atto conclusivo contro l’Inter.

Per risolvere i problemi in zona gol, il Milan vorrebbe puntare su Kolo Muani del Paris Saint-Germain. Il profilo del centravanti 26enne stuzzica molto la fantasia di Giorgio Furlani, considerata anche l’attuale situazione del calciatore in Francia. I parigini, dopo gli scarsi risultati ricavati dall’ex Eintracht Francoforte, avrebbero deciso di aprire alle cessione.

Il PSG apre alla cessione: Kolo Muani può salutare già a gennaio

Stando alle voci che giungono dall’ambiente PSG, l’investimento Kolo Muani sarebbe stato etichettato come un vero e proprio flop dalla dirigenza francese. Il centravanti classe 1998, pagato ben 95 milioni dall’Eintracht Francoforte, sarebbe stato messo sul mercato. Il Paris, infatti, avrebbe aperto alle cessione del calciatore già a gennaio.

Pur di liberarsi dell’ingombrante ingaggio di Kolo Muani, la società di Ligue 1 sarebbe disposta anche a considerare eventuali proposte in prestito. Questo è quanto affermato da ‘Calciomercato.com’. La proprietà vorrebbe limitare i danni, provando a rientrare dal pesantissimo esborso economico. Il Milan starebbe tenendo aperta questa ipotesi, conscia del super ingaggio che percepisce Kolo Muani.

Proprio il fattore stipendio potrebbe risultare uno scoglio difficile da valicare per il Milan. L’attaccante francese guadagna ben 8 milioni a stagione, cifra che di fatto andrebbe a sforare il tetto ingaggi del club. Inoltre, il PSG pretenderebbe tutta la somma sia a carico della società acquisirete.

La pista è in salita e ricca di inserire, ma Furlani sarebbe convinto di potersi giocare le proprie carte. Oltre alla richieste del Paris Saint-Germain, il Milan deve fare i conti anche con una spietata concorrenza. Kolo Muani piace anche a Juventus, Bayern Monaco, Arsenal, Tottenham e Galatasaray.