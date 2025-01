Mercato Milan, il club dice no: salta tutto!

I rossoneri si preparano alla sfida contro il Girona, mentre la società continua ad essere vigile sul mercato. Uno degli obiettivi però è incedibile: l’operazione salta.

Il Milan si prepara per la sfida di Champions League contro il Girona. Una partita che vale tantissimo per la stagione del diavolo, ancora in corsa per un posto tra le prime otto. Vincendo gli ultimi due match infatti, obiettivo tutt’altro che impossibile, i rossoneri si qualificherebbero alla prossima fase senza nemmeno passare dai playoff.

Un traguardo che sarebbe importantissimo per diversi motivi. Innanzitutto darebbe linfa vitale alla squadra e all’ambiente, fin troppo depresso visto l’andamento in campionato e il quarto posto che si allontana. Inoltre, permetterebbe di non giocare lo spareggio a febbraio. Due partite in meno che, in un periodo con il calendario così fitto e l’infermeria ancora piena, sarebbero oro per Conceicao.

Dunque testa a mercoledì e al Girona, per una partita che è assolutamente vietato sbagliare.

I movimenti della società sul mercato

Nel frattempo la società, come detto, resta sempre molto attiva sul mercato. Marcus Rashford sembra ormai sfumato del tutto ed è su Joao Felix del Chelsea che si stanno ponendo sogni e speranze. Giocatore di un tecnica sopraffina, dribbling ubriacante e che sicuramente farebbe fare il salto di qualità alla squadra.

Anche qui però trattativa non semplice. Il Milan lo vuole in prestito, ma i blues avrebbero ancora un solo slot per cedere calciatori con quella formula. Dunque al momento se ne parla e si attende, con gli inglesi che hanno anche altre priorità.

Milan – Gimenez: il Feyenoord blocca tutto!

Ecco perché il Milan sta già studiando delle alternative. I giorni alla chiusura del mercato sono pochi e non ci si può far trovare con le mani in mano se dovesse sfumare anche il portoghese. Il nome è quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano in forza al Feyenoord, con cui ha già collezionato 13 gol e 3 assist in 17 partite stagionali.

I contatti con il club olandese sono già stati avviati e i rossoneri hanno dichiarato il loro concreto interesse per prendere il calciatore già a gennaio.

La risposta da Rotterdam però è stata secca e negativa. A prescindere dal fattore economico non ci sarebbe neanche il tempo per rimpiazzare a dovere il giocatore e la società non vuole indebolire la squadra in questo momento. La situazione del Feyenoord in Eredivisie non è rosea e bisogna risalire la classifica.

In più, anche gli olandesi lottano come il Milan per qualificarsi al prossimo turno in Europa. Dunque, se il Milan vorrà davvero fare passi concreti per il messicano saranno in ogni caso in un’ottica di mercato estivo.