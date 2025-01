Mercato Milan, interviene Ibrahimovic: trattativa bloccata!

Questa sera la sfida al Como, ma nel frattempo Zlatan è a lavoro per migliorare la rosa. Riflessioni in corso su un affare che sembrava già fatto.

Il Milan prosegue la sua stagione fatta di alti e bassi. Le vittorie con Inter, Real Madrid e di nuovo l’Inter in Supercoppa, denotano la bontà complessiva della rosa ma, ogni qualvolta che c’è da fare il salto di qualità, i rossoneri falliscono. Ennesimo esempio è il pareggio casalingo di sabato contro il Cagliari di Davide Nicola, appena cinque giorni dopo dalla vittoria in Arabia.

Lo scudetto si può dire ormai andato. Troppi i punti da recuperare su chi guida la classifica. Il problema però è che con questo andamento viene messa a serio rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Difficile infatti, in questo momento, immaginare il Milan quarto, con i risultati che stentano ad arrivare e le rivali che continuano a correre.

Il piano della società sul mercato

Per questo motivo la società si sta adoperando sul mercato. È necessario regalare al nuovo allenatore Sergio Conceicao innesti per far fare il salto di qualità alla squadra. O comunque che possano sostituire e far rifiatare i tenori lì davanti senza abbassare troppo il livello tecnico in campo.

Il primo nome sulla lista è sempre quello di Marcus Rashford, attaccante inglese in rotta con il Manchester United, ma ricercato anche da altri club. Su tutti il Borussia Dortmund e il Barcellona, destinazione particolarmente gradita al calciatore.

Nel frattempo, per tutelarsi in caso di mancato arrivo, il Milan è anche sulle tracce di Kyle Walker, in uscita dal City. Ruolo ovviamente diverso ma, per una questione legata al tesseramento degli extracomunitari, non possono arrivare entrambi. Il terzino resta comunque ipotesi molto gradita, considerando soprattutto l’esperienza e la cattiveria agonistica che apporterebbe alla squadra.

Stop allo scambio Abraham Saelemaekers: Ibra non ci sta!

Una trattativa che invece sembrava ormai in chiusura è quella legata ad Abraham e Saelemaekers con la Roma. Le società avevano scambiato i due calciatori nel mercato estivo con la formula del prestito ed ora erano in procinto di ufficializzare lo scambio a titolo definitivo.

Secondo Tuttosport, è arrivato però, un po’ inaspettatamente, lo stop alla trattativa da parte di Zlatan Ibrahimovic. Il rendimento di Abraham non è dei migliori e, nonostante si stia rendendo molto utile alla causa, ci sono ancora troppe perplessità sul suo effettivo valore. Le occasioni sbagliate sotto porta sono tante e un gol vittoria nel derby non può cambiare tutto.

Non è detto però che la trattativa salti. I tempi si sono sicuramente allungati, ma ci sono ancora due settimane di tempo per fare le giuste valutazioni e prendere una decisione finale. Staremo a vedere quali sviluppi prenderà la situazione.