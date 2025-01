Milan a caccia del bomber: quanti nomi nel mirino!

Non c’è solo Joao Felix sul taccuino del Milan: la società rossonera starebbe valutando anche altri nomi per rinforzare l’attacco.

Il Milan vuole rinforzarsi in modo deciso e con giocatori di grande spessore in questa finestra di mercato. L’affare per Walker viaggia a passo spedito e quindi verso la chiusura, ma il club rossonero starebbe seguendo con cura anche altre piste, specialmente per l’attacco. Oltre a Rashford e Joao Felix, la società lombarda avrebbe cerchiato di rosso sulla propria agenda altri nomi per rinforzare il reparto offensivo. Tra i papabili continua ad esserci un vecchio pallino del club.

Non solo Joao Felix: quanti nomi nel mirino del Milan!

Sono tante le considerazioni che il Milan sta facendo in questa finestra di mercato. Una su tutte porta al dover rinforzare il reparto d’attacco, carente di incisività e gol. Dunque, l’argomento legato al bomber resta uno dei temi centrali della società rossonera, non proprio soddisfatta da quanto fatto in termini di reti da Tammy Abraham e Alvaro Morata. Il club starebbe cercando costantemente un nuovo numero 9. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero avrebbe mantenuto vivi i propri contatti con il Feyenoord per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano diventerebbe il primo nome in pole in caso di mancato accordo con il Chelsea per Joao Felix.

Il centravanti messicano, infatti, sembra restare uno dei principali profili a cui il Milan sta pensando per innalzare il tasso tecnico del proprio reparto offensivo. Stando ai rumors, con gli olandesi ci sarebbe una trattativa ben avviata già da diverso tempo. L’attaccante messicano, però, non sarebbe l’unico nome preso in considerazione dal club lombardo. Il Milan avrebbe posto la propria attenzione anche su Lorenzo Lucca dell’Udinese e Troy Parrot dell’AZ Alkmaar.

Sul taccuino di Furlani ci sarebbero anche due nomi ancor più illustri, come quello di Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, e Benjamin Sesko del Lipsia. Quest’ultime due opzioni sono, però, decisamente più complesse, sopratutto dal punto di vista economico.