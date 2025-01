Milan, affare in Premier League: lo porta Ibrahimovic

Per il Milan, può arrivare dal campionato inglese un giocatore di altissimo profilo: ecco per chi si sta muovendo in prima persona lo svedese

Sarà un calciomercato di gennaio, quello che sta iniziando ufficialmente, di sicuro pieno di avvenimenti e di continui rumours che vedranno interessati diversi tra i club principali in Italia e non soltanto. Una delle società che si annunciano più attive sarà il Milan, chiamato a diversi interventi per risollevarsi, dopo una prima parte di stagione deficitaria dal punto di vista dei risultati.

Da settimane si discute delle problematiche della compagine rossonera, che non è mai riuscita a trovare la giusta continuità di gioco con Fonseca e ha pagato anche alcune lacune nella rosa lasciate dal mercato estivo. Per ora, a farne le spese è stato proprio l’allenatore portoghese, ma è evidente che le responsabilità non fossero affatto tutte le sue, anzi.

Il Milan riparte da Sergio Conceicao nella speranza che la squadra possa esprimere una maggiore compattezza in campo. All’esterno del terreno di gioco, però, bisognerà mettere il nuovo tecnico nelle condizioni di lavorare al meglio. Ecco perché per il Milan ci sono in previsione alcuni acquisti e tra i nomi che stanno iniziando a circolare ce ne sono anche di molto importanti. Come un grande giocatore della Premier League.

Milan, ritorno di fiamma per Kulusevski: Ibrahimovic lo ha già chiamato

Già in passato, il Milan seguiva Dejan Kulusevski. E a quanto pare, lo svedese non è sparito dai pensieri del Diavolo, anzi.

Secondo quanto riportato da ‘Milanlive’, Ibrahimovic avrebbe già contattato il connazionale, per provare a convincerlo a tornare in Italia. Al Tottenham, tra alti e bassi, l’ex Juve sta comunque disputando una ottima stagione da 7 gol e 8 assist. E magari sarebbe tentato dall’idea di rimettersi in gioco nel nostro campionato. Anche se trovare l’accordo con gli Spurs non sarà economicamente facile.

Milan, Ibrahimovic spalle al muro: ora si gioca il futuro anche lui

Una mossa significativa, quella di Ibrahimovic, che ha ammesso gli errori nella gestione del periodo Fonseca, incluso il finale che è stato particolarmente inglorioso e ingeneroso nei confronti del tecnico. E sa, probabilmente, che adesso c’è anche lui nel mirino.

Le polemiche su Ibrahimovic dirigente stanno aumentando, l’ex attaccante sa che per il momento la sua avventura non si sta rivelando memorabile. Adesso tocca a lui metterci la faccia e dimostrare di valere nel ruolo di numero due del club. Altrimenti, anche per Ibrahimovic a fine stagione potrebbe esserci la resa dei conti.