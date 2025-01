Milan-Cagliari, affare a San Siro: i rossoneri lo prendono subito

In Milan-Cagliari, si guarda anche al calciomercato: occasione da non perdere per il Diavolo a caccia di rinforzi, ecco chi può arrivare a breve

Inizia ufficialmente il girone di ritorno per il Milan, anche se i rossoneri, per concludere l’andata, devono ancora recuperare i due match contro il Como e contro il Bologna. Ad ogni modo, al giro di boa è arrivato un Diavolo lontano dalle prime posizioni e dunque la valenza della sfida di questa sera contro il Cagliari è particolarmente elevata. San Siro accoglie i vincitori della Supercoppa e si augura che da Riyad sia tornato un nuovo Milan, capace di inaugurare una striscia vincente.

La classifica parla chiaro, il team rossonero deve recuperare punti e posizioni per entrare almeno in zona Champions. Dopo le prime, incoraggianti risposte avute contro Juventus e Inter, ora Sergio Conceicao lancia alla carica i suoi per ottenere la prima vittoria in campionato alla guida del Diavolo. Tre punti che sarebbero fondamentali per acquisire fiducia, autostima e un pizzico di continuità.

All’andata contro i sardi andò in scena una delle partite maggiormente rimpiante della gestione Fonseca. Due volte in vantaggio, con un ritrovato Leao a fare la parte del leone, il Milan si fece riprendere su un rocambolesco 3-3 negli ultimissimi minuti. Proprio un protagonista di quella gara può diventare il prossimo colpo di mercato milanista.

Milan-Cagliari, Zappa sbarca a San Siro: rossoneri stregati dall’affare low cost

Fu una serata memorabile per Gabriele Zappa, in Sardegna, autore di una doppietta che frenò le ambizioni di vittoria del Milan. Pregevole soprattutto il suo secondo gol con un destro al volo, ma al cospetto del peggior Theo Hernandez della stagione.

Milan che a ogni modo era rimasto impressionato dal giocatore. E secondo ‘Tuttosport’, la gara di stasera può essere l’occasione per rivederlo da vicino e per provare a siglare l’affare con i sardi per portare Zappa a Milanello. Il calciatore è in scadenza a giugno, è stato proposto al Diavolo, che potrebbe dunque trovare low cost il sostituto di Calabria destinato all’addio.

Milan-Cagliari, obiettivo tre punti per Sergio Conceicao: da ora parte la missione rimonta

Il Milan vuole ammirare Zappa, ma non farsi sorprendere nuovamente da lui e da tutto il Cagliari. Conceicao ha tenuto alta l’attenzione dei suoi e chiede una partita concreta e di portare a casa il risultato.

Da adesso, si vedrà se il Milan potrà effettivamente iscriversi nuovamente a pieno titolo nella corsa Champions. Le partite con le ‘piccole’ non vanno sbagliate, il primo banco di prova è già importante. Seguirà quello con il Como, prima dello scontro diretto con la Juventus che a quel punto potrebbe essere già fondamentale.