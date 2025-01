Milan-Cagliari nel mirino della Procura: aperta un’indagine

La procura federale ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto sugli spalti durante Milan-Cagliari: cosa si rischia.

Rientrato da Ryhad con la Supercoppa, il Milan di Sergio Conceicao è sceso in campo per la prima sfida di campionato in questo 2025 ieri sera contro il Cagliari, portando a casa solamente un punto: al vantaggio iniziale targato Morata, Zortea ha risposto ristabilendo la parità. Seppure la squadra rossonera sia reduce dalla vittoria sui cugini nerazzurri in rimonta in Supercoppa, i tifosi rossoneri non sono ancora del tutto contenti per la situazione che si è creata attorno all’ambiente Milan, con quest’ultimi che continuano a chiedere a gran voce le dimissioni di Cardinale & co.

Disordine in Milan-Cagliari, aperta un’inchiesta

Mentre in campo si disputava il match tra Milan e Cagliari, sugli spalti ancora una volta si è assistito ad un brutto fatto: in particolare, la curva sud del Milan ha messo nel mirino la curva degli ospiti, intonando cori offensivi ed ingiuriosi nei suoi confronti.

Ad un certo punto della gara, infatti, i tifosi rossoneri hanno cominciato ad intonare cori discriminatori contro i tifosi della squadra sarda, che hanno risposto fischiando. “Ritornerete in Serie Bee” sarebbe la frase rivolta dalla Curva Sud ai tifosi ospiti, richiamando il ritorno nel campionato cadetto e il suono della pecora, animale molto conosciuto in Sardegna.

Dopo alcune ore dal match, la Procura Federale ha ricevuto una segnalazione ufficiale in merito all’accaduto, la quale ha deciso di aprire un’indagine per valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti della curva sud o nei confronti addirittura del club.

Milan-Cagliari, cosa rischia la Curva Sud

Ancora un brutto episodio quello successo in Milan-Cagliari, con protagoniste le due tifoserie avversarie, in particolare quella del Milan che mette nel mirino la curva sarda. Un episodio che ancora una volta macchia le emozioni del calcio e in generale dello sport italiano.

Cosa rischia la Curva Sud? Nelle prossime ore la Procura federale esaminerà tutti i documenti a disposizione, tra cui referti arbitrali e videocamere, per capire meglio l’accaduto. Il rischio è quello di una sanzione economica nei confronti della società rossonera, ma anche la chiusura parziale o totale del settore coinvolto, con il Milan dunque che rischierebbe di giocare la prossima partita casalinga senza tifosi in curva.

Sanzione troppo pesante? Fino a quando succedono questi episodi, è giusto sanzionarli con il giusto peso, anche per provare che quanto accaduto non capiti più.