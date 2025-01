Milan-Cagliari, novità assoluta: Conceiçao spiazza i tifosi

Esordio in Serie A per Conceiçao: a San Siro arrivano i sardi, impegnati nella lotta salvezza. Il portoghese ha spiazzato i tifosi con una decisione a sorpresa.

Sarà la sfida fra Milan e Cagliari a chiudere il sabato della ventesima giornata di Serie A. A San Siro debutta da allenatore Sergio Conceiçao.

Il portoghese ha esordito benissimo in Supercoppa, portando ai rossoneri il 50° trofeo della loro storia, superando in rimonta l’Inter. Adesso il Milan è chiamato a proseguire la corsa a un posto in Champions League.

Il Cagliari giunge al Meazza dopo il successo prezioso di Monza, la lotta salvezza è più viva che mai.

Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali e la novità di Conceiçao

Si svuota l’infermeria rossonera: dopo aver recuperato Leao in Supercoppa, Conceiçao lo schiera titolare, in quello che sarà un Milan in formazione tipo, con Tomori che torna anche in campionato. Out Loftus-Cheek. Da sottolineare come sia tornato titolare Calabria ma Maignan rimanga comunque il capitano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata Allenatore: Sergio Conceição. A disposizione: in attesa

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: in attesa