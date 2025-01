Milan, Cardinale suona la carica: messaggio da brividi alla squadra!

La prima coppa targata RedBird entusiasma anche il proprietario del club rossonero: le parole sono premianti

La vittoria in Supercoppa ha dato al Milan una carica esplosiva, ma il trionfo sul campo è stato solo l’inizio di un momento ad alta tensione emotiva per l’ambiente rossonero. Il proprietario del club, ha infatti inviato un messaggio potente alla sua squadra, vibrando le corde dell’orgoglio rossonero.

“Congratulazioni per questo straordinario risultato”, ha tuonato Gerry Cardinale. “Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi”. Insomma, primo trofeo e prima dichiarazione d’amore per il Milan da parte del capo di RedBird, insediatosi come presidente nell’agosto del 2022.

Milan, entusiasmo alle stelle: Cardinale sprona la squadra

Vincere ha sempre un sapore speciale, specie per la prima volta. Ma battere i rivali storici dell’Inter, in finale, rende tutto più memorabile. Il numero uno rossonero ha voluto condividere la sua gioia, senza far mancare, però, un discorso motivazionale per le prossima sfide.

“La stagione sin qui è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento” ha aggiunto.

Parole semplici, ma pesanti come macigni, rivolte a una squadra che ha dimostrato che, se vuole, sa ancora mettere in campo quel DNA vincente, nonostante i numerosi alti e bassi. Cardinale lo sa bene e ha voluto ribadirlo, ma se godersi il momento è lecito, la battaglia per un posto in Champions League deve continuare senza distrazioni di troppo: c’è ancora tanto da conquistare e bisogna combattere fino alla fine.

Cardinale carica l’ambiente ma avvisa: ora testa al campionato

La volontà di eliminare quel ruolo di semplice investitore, e diventare leader che infonde coraggio e fiducia ai suoi uomini, sembra finalmente manifestarsi con chiarezza. Ora la palla spetta ai calciatori: l’obiettivo è tornare a casa con la stessa fame di vittorie per portare il Milan dove merita di essere, in cima al calcio italiano.

Impegno e massima dedizione, dunque, le richieste del club al gruppo. Con la scelta azzeccata di Conceicao, anche ai vertici della squadra sembra essere ritrovata la serenità che tanto è mancata. Solo così può continuare il ciclo: con l coesione che rende la mentalità vincente.