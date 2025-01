Milan, che colpo dall’Atletico: arriva subito con 20 milioni

Per il Milan la necessità di rinforzi sul mercato è sempre più stringente, attenzione all’assalto improvviso ai ‘Colchoneros’ per un top player che può arrivare immediatamente con la giusta offerta

Non era arrivato con la bacchetta magica, Sergio Conceicao, ed il tecnico rossonero era stato il primo a dichiararlo, consapevole delle difficoltà della missione che lo attendeva. L’entusiasmo del Milan dopo la Supercoppa è già un ricordo, la sconfitta con la Juventus ha riportato tutti con i piedi per terra e lanciato un allarme sul prosieguo della stagione del Diavolo.

Quella andata in scena allo Stadium è stata di sicuro una delle peggiori prestazioni stagionali da parte milanista. La Juventus ha nettamente meritato la vittoria, di fronte a una compagine rossonera che nella ripresa si è disunita e non ha dato alcun segnale di reazione. Per la delusione di Conceicao e di tutti i tifosi, che adesso si interrogano sulle prospettive per l’immediato futuro.

C’è la Champions a cui pensare, per provare a regalarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale che aiuterebbe non poco l’autostima, le casse societarie e la gestione dei prossimi impegni. Ma mentre la squadra scenderà in campo per provare a rispondere, sullo sfondo la società deve intervenire sul mercato, con diversi reparti sotto esame. Prende piede, all’improvviso, un affare da mettere a segno con l’Atletico Madrid, per portare a Milanello un giocatore di altissimo livello.

Milan, ritorno di fiamma per Rodrigo De Paul: è lui il nome giusto a centrocampo

Tra i ‘Colchoneros’, c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano. Rodrigo De Paul torna periodicamente nei radar di mercato e a questo punto il Milan ci pensa seriamente.

Fofana e Reijnders in mediana non hanno praticamente ricambi, Bennacer non convince e Loftus-Cheek è spesso fuori per infortunio. Ecco perché la candidatura dell’argentino sarebbe l’ideale. Secondo ‘Milanlive’, il Milan, a conoscenza del rinnovo di contratto in salita del giocatore – scadenza nel 2026 – potrebbe presentare un’offerta per l’acquisto immediato, o provare a mettere le basi per un rinforzo estivo. Con 20 milioni di euro, l’operazione potrebbe andare in porto.

Milan, Walker subito e almeno altri due colpi

Intanto, il Milan prova ad accelerare per chiudere l’affare Walker. Dovrebbe mancare poco per il difensore inglese, che non resterà l’unico colpo in entrata di qui a breve.

Conceicao ha chiesto espressamente un attaccante – che sia Joao Felix? – mentre negli altri reparti si guarda a un difensore, in caso di partenza di Tomori, o a un altro centrocampista. In merito, resiste la candidatura di Bondo del Monza.