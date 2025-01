Milan, colpo dalla Nazionale: che duello con il Napoli

Il Milan guarda ai talenti della Nazionale per rinforzarsi, sfida con gli azzurri di Antonio Conte: cosa sta succedendo

Si respira un nuovo ottimismo attorno al Milan, dopo l’ottimo inizio di 2025, bagnato dalla conquista della Supercoppa italiana che ha fatto partire con il botto l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina dei rossoneri. La speranza di tutti nell’ambiente è che non si tratti soltanto di un fuoco di paglia, ma che finalmente possa esserci la scossa tanto attesa per una stagione caratterizzata nella prima parte da un rendimento troppo altalenante e sotto la media specialmente in campionato.

Le conferme dovranno arrivare, naturalmente, nelle prossime settimane, sul terreno di gioco, per capire se davvero il nuovo allenatore sarà riuscito a entrare nella testa dei giocatori per cambiare la loro mentalità. Ma occorre anche che il Milan porti a casa dei rinforzi sul mercato, per migliorare una rosa che in estate è stata lasciata con qualche lacuna di troppo.

E così, rispetto a poco tempo fa, c’è grande fermento per il mercato milanista, che si sta dispiegando su vari fronti. Tra la sessione invernale e quella estiva, il Diavolo potrebbe cambiare volto. Nel mirino ci sono giocatori importanti, come anche alcuni talenti della Nazionale. Ma c’è della concorrenza da battere e in particolar modo quella del Napoli.

Milan, allarme per Ricci: il Napoli fa sul serio

Anche gli azzurri hanno le stesse ambizioni dei rossoneri, anzi nell’immediato coltivano sogni di scudetto e per questo potrebbero essere protagonisti di qualche affare a sorpresa. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli punta al sorpasso al Milan per Ricci.

Se il Diavolo sta lavorando per un rinforzo estivo, parlando del giocatore del Torino, secondo ‘Il Mattino’ il Napoli avrebbe sondato il terreno per l’acquisto immediato di Ricci. Ricevendo come risposta una richiesta ben superiore ai 30 milioni di euro. Non è detto che il discorso non possa essere ripreso più avanti e dunque il Milan dovrà stare attento.

Milan, serve un rinforzo in mediana: Belahyane e gli altri nomi

E’ un Milan che avrebbe bisogno comunque di un centrocampista subito, per completare un reparto che con le difficoltà di Loftus-Cheek e Bennacer ogni tanto sta facendo fatica. Torna d’attualità il nome di Belahyane, tra gli altri.

Sembrava destinato alla Lazio, il giocatore del Verona, ma i biancocelesti per ora non hanno accelerato. Si continuano a seguire anche Bondo e Frendrup, più facile arrivare al primo per le cifre dell’affare.