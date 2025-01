Milan, deciso il primo colpo di gennaio: l’annuncio in diretta

Dichiarazioni importanti e conclusive sul primo rinforzo per il Milan nel mercato invernale: l’annuncio svela la mossa nell’immediato per i rossoneri

Inizia un mese di gennaio a dir poco cruciale per il Milan. Nei prossimi trenta giorni, si delineerà il futuro dei rossoneri per la seconda parte della stagione, con tanti appuntamenti fondamentali, in campo e fuori, per capire se si potranno coltivare grandi ambizioni oppure se la stagione sarà davvero destinata a prendere una brutta piega.

La volontà di reagire da parte di tutto l’ambiente c’è, ma non bisogna sbagliare una mossa. A cominciare dal campo, con Sergio Conceicao scelto per il rilancio e che avrà subito tanti impegni dal peso specifico rilevante. Da quello in Supercoppa, alle gare di campionato dove iniziare a macinare punti per riavvicinare una zona Champions oggi fin troppo lontana, fino agli ultimi due impegni di Champions League da vincere per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi di febbraio.

Naturalmente, sullo sfondo, a tenere banco ci sarà il calciomercato, con una finestra di trasferimenti in cui il Diavolo dovrà essere parimenti protagonista. Non ci sono alternative, del resto, dato che la rosa rossonera fin qui si è dimostrata talentuosa ma con diverse lacune da colmare, eredità di una finestra estiva rimasta piuttosto incompleta. Ed ecco perché i rumours si susseguono già da tempo. Il primo rinforzo sembra essere già stato scelto per il Milan.

Milan, avanti tutta per Bondo: è lui la pedina per il centrocampo, i dettagli

Uno dei nomi che circola da più tempo è quello di Warren Bondo, centrocampista del Monza. Che potrebbe essere il complemento ideale per rafforzare una linea mediana che ha bisogno di un alter ego di Fofana.

La conferma sull’assalto imminente del Milan arriva da Alfonso Sciascia, giornalista di ‘7Gold’, che, intervenuto a ‘Calciomercato.it’, ha spiegato: “E’ un giocatore che si può acquistare con una cifra non altissima, sta facendo bene in una brutta stagione per il Monza. Lui spingerebbe per l’approdo al Milan”. Operazione che può decollare in breve anche perché, per il momento, si allontana l’altro obiettivo, quello principale, vale a dire Samuele Ricci.

Milan, cosa cambia per Ricci dopo il rinnovo con il Torino

Per Ricci è appena arrivato il rinnovo con il Torino fino al 2028. Una mossa importante da parte dei granata, che hanno blindato, nell’immediato, il loro centrocampista.

Il che non significa naturalmente che il giocatore resterà per forza al Toro fino alla nuova scadenza del contratto. Ma questo da’ maggiore forza ai granata per il prossimo futuro. In estate, servirà una offerta importante. Il Milan è avvisato.