Milan, Fonseca torna in panchina: c’è l’offerta!

Paulo Fonseca può tornare alla guida di una squadra: il tecnico sarebbe vicinissimo ad un prestigioso club.

Si è chiusa con il più triste degli epiloghi calcistici l’avventura di Paulo Fonseca al Milan, ovvero, con un brutto esonero. Dopo una serie di risultati negativi, la società rossonera ha preferito cambiare, affiatando le redini tecniche a Sergio Conceicao. Il tecnico ex Porto ha dato il via alla sua avventura in rossonero con il botto, vincendo la Supercoppa Italiana in un derby di Milano. La situazione, però, resta critica in casa rossonera, specialmente se si guarda al campionato. Il Milan, reduce dal ko con la Juventus, è tuttora ottavo in classifica, distante otto dall’ultima casella disponibile per la Champions League. Una situazione che Conceicao ha ereditato da Paulo Fonseca, tecnico che ora sembra essere pronto a ritornare alla guida di una nuova squadra.

Fonseca torna ad allenatore: il tecnico è vicino al ritorno in panchina

Paulo Fonseca sarebbe pronto a mettersi alle spalle il suo breve capitolo al Milan tornando alla guida di una nuova squadra. Dopo neanche un mese di stop, il tecnico starebbe valutando la possibilità di tornare in Francia, su una panchina di Ligue 1. Un campionato che di fatto Fonseca conosce bene, avendo allenato il Lille prima del sul trasferimento al Milan. Il portoghese è stato esonerato dopo sei mesi, lasciando i rossoneri con un bilancio di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in 24 partite.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, sul tavolo delle proposte dell’allenatore ex Roma sarebbe arrivata l’offerta del Lione, squadra attualmente sesta in Ligue 1 e alle prese con l’Europa League. Il Lione sarebbe sempre più desideroso di voler cambiare guida tecnica, a causa delle prestazioni, ma sopratutto dei risultati poco convincenti della squadra allenata da Bruno Sage. I contratti tra il club francese e l’agente del mister sarebbero già iniziati.

Milan, Fonseca corteggiato dal Lione: la situazione

L’idea di tornare in Francia starebbe stuzzicando Paulo Fonseca, ma c’è da risolvere la situazione contrattuale con il Milan. Il tecnico portoghese è ancora legato al club rossonero, con il quale ha firmato un contatto fino al 2026 da 2,5 milioni a stagione.

Quindi, per passare ad una nuova squadra, l’entourage di Paulo Fonseca dovrà prima trovare un punto d’incontro con il Milan, magari attraverso la rescissione del contratto con annessa buonuscita per l’ex Roma e Shakhtar Donetsk.