Milan, Furlani dice no: i rossoneri rifiutano la proposta!

Giorgio Furlani rispedisce al mittente l’offerta: il Milan ha detto di no all’invitante proposta senza mostrare alcun dubbio.

Il Milan continua a lavorare incessantemente in ottica mercato. Giorgio Furlani ed il suo team stanno cercando di individuare le giuste pedine per innalzare il tasso tecnico della rosa di mister Sergio Conceicao. Uno dei reparti che la società rossonera vuole migliorare è l’attacco. Infatti, nell’ultimo periodo nell’ambiente Milan non si fa altro che parlare del possibile arrivo di Marcus Rashford dal Manchester United. Il club sta lavorando per portarlo in rossonero, al contempo Furlani avrebbe respinto la proposta d’ingaggio di un altro attaccante.

Furlani dice no: offerta rispedita al mittente

Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, al Milan sarebbe stato proposto Federico Chiesa. La società rossonera, però, avrebbe fatto subito capire le proprie intenzioni, declinando la proposta seppur invitante. Diversamente da mesi fa, la compagine lombarda non sarebbe interessata a fare spazio in squadra al calciatore ex Juventus.

Prima del suo trasferimento al Liverpool, Federico Chiesa è stato più volte accostato al Milan. La scorsa estate, ad esempio, erano costanti le voci che indicavano il classe 1997 come uno degli attaccanti che più intrigavano al Milan. Alla fine, però, Chiesa ha deciso di sposare il progetto del Liverpool. Una scelta che a distanza di mesi è risultata completamente sbagliata. L’ex Juventus non è riuscito a ritagliarsi alcun tipo di spazio nelle gerarchie di Arne Slot, sopratutto a causa di una condizione fisica tutt’altro che ottimale.

L’attaccante italiano ha trovato davvero poco spazio ai Reds e lo dimostrano le presenze ottenute nella prima parte di stagione: 4 presenze e 123 minuti giocati. Il percorso di Chiesa al Liverpool è stato compromesso dai costanti problemi fisici. Proprio i diversi dubbi legati alla condizione avrebbero spinto al Milan a dire di no all’eventuale acquisto del classe 1997. La società rossonera avrebbe puntato altri giocatori per far fronte alla partenza di Noah Okafor, come puntare su Marcus Rashford.

Okafor è ai saluti: tutto definito per la cessione

Dopo 7 gol in 52 presenze in maglia rossonera, Noah Okafor si prepara a dire addio al Milan. L’attaccante svizzero si appresta a fare ritorno nel mondo Red Bull, dove stavolta vestirà la maglia del Lipsia. L’ex Salisburgo si trasferirà in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il giocatore classe 2000 è atteso in Germania per visite mediche e firma.

Noah Okafor è sbarcato alla corte del Milan nell’estate del 2023, costando al Diavolo 15,5 milioni di euro. Nella stagione attuale, l’attaccante svizzero ha siglato un solo gol e fornito 2 assist in 16 match, di cui solo sei disputati da titolare. Il calciatore ex Salisburgo ha deluso in molti, specialmente la dirigenza. Il Milan si aspettava decisamente di più e visti gli scarsi risultati sul campo, le alte sfere del club hanno preferito mettere Okafor alla porta per fare spazio ad un nuovo giocatore in attacco.