Milan, Furlani si fa sentire: arriva l’ultimatum per il giocatore rossonero

Il Milan ha messo le cose in chiaro con il calciatore rossonero: la società gli ha dato un ultimatum per il mercato di gennaio.

Oltre alle operazioni in entrata, in casa Milan continuano a tenere banco i possibili movimenti da compiere per quanto riguarda gli affari in uscita. Nella lista di sbarco del club ci sono diversi calciatori, considerati fuori dal progetto del club. Tra questi, c’è anche Luka Jovic. Il Milan sta cercando in tutti i modi di trovargli una nuova sistemazione, ma l’attaccante serbo si starebbe mostrando tutt’altro che collaborativo.

Il Milan è stufo: ultimatum a Jovic!

Resta ancora un’incognita il futuro di Luka Jovic, un’enigma che il Milan spera di risolvere prima della chiusura di questa finestra di calciomercato. Dopo gli scarsi risultati ottenuti nella prima parte di stagione, complici anche i diversi problemi fisici, la società rossonera ha deciso di liberarsi del calciatore.

Tuttavia, il centravanti serbo starebbe continuando a storcere il naso di fronte alle offerte che arrivano al club. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante classe 1997 avrebbe declinato anche Monza come possibile destinazione, creando irritazione da parte della dirigenza rossonera.

Considerata la situazione, il Milan avrebbe deciso di assumere una posizione chiara, dando all’attaccante serbo un chiaro ultimatum. Qualora Jovic non trovasse sistemazione prima della fine del mercato, la società rossonera sarebbe ben propensa a escludere il calciatore serbo dalla lista per la Serie A.

Il bomber serbo ha un contratto in scadenza il prossimo e il Milan, da come si evince, non ha alcuna intenzione di rinnovarglielo. Luka Jovic è ai margini della rosa, finendo fuori da ogni tipo di discorso futuro del club. La confermano anche i numeri di questa stagione: 5 presenze e appena 101 minuti giocati. Dunque, le prossime ore potrebbero essere decisive per il calciatore, in un senso o nell’altro. Viste le cose come stanno, Jovic farebbe meglio a trovarsi un nuovo club.