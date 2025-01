Milan, ha deluso tutti: Furlani lo mette sul mercato!

Il giocatore rossonero ha destato grande delusione all’interno dell’ambiente Milan: Furlani adesso vuole cederlo.

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato invernale con l’intento di garantire a mister Sergio Conceicao dei rinforzi di livello, ma sopratutto funzionali alla filosofia di gioco dello stesso tecnico portoghese. La società rossonera si sta muovendo molto in questa campagna di riapparizione, ma per ora ancor nessun nuovo innesto è giunto alla corte dell’ex allenatore del Porto. Le operazioni in entrata, sembrano essere condizionate dagli affari in uscita. Sono molte le questioni in ballo. Il Milan sta cercando di venire a capo della situazione liberandosi di alcuni esuberi della rosa, tra questi è considerato anche Strahinja Pavlović.

Pavlovic ha deluso tutti: il Milan lo mette sul mercato

L’avventura al Milan di Pavlovic potrebbe concludersi già a gennaio. Dopo solo sei mesi in maglia rossonera, il possente centrale serbo sembrerebbe essere finito nella lista di sbarco del club. La sua prima parte di stagione ha lasciato molto a desiderare, creando malcontento e valutazioni all’interno della dirigenza. Dopo un buon avvio, il rendimento del classe 2001 è calato drasticamente. L’entusiasmo di inizio stagione, infatti, si è inspiegabilmente affievolito.

Non a caso, Fonseca lo ha spesso e volentieri tenuto relegato in panchina. Nulla è cambiato con l’arrivo di Conceicao. Anche il tecnico ex Porto lo avrebbe messo in fondo alle sue scelte di formazione. Ad alimentare ancor più la possibilità dell’addio del serbo a gennaio sono gli ultimi avvicendamenti di calciomercato, in cui Pavlovic c’è finito dentro. Secondo quanto riferito da ‘Sabah’, noto portale turco, sulle tracce del calciatore ex Salisburgo si sarebbe fiondando il Fenerbahçe di Josè Mourinho.

Tuttavia, proprio in merito alle voci, è intervenuto lo stesso Pavlovic, intercettato ai microfoni di ‘Meridian Sports’. Il difensore ha parlato chiaro in occasione della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan: “No, no, resto qui”. Dunque, la volontà del centrale serbo, arrivato al Milan l’estate scorsa dal Salisburgo per 18 milioni, non lascia spazio ad interpretazioni. Però, il club rossonero sarebbe disposto a cedere il calciatore, deluso dalle sue prove. Il Milan si aspettava decisamente di più da Pavlovic. Sin qui, il granitico centrale ha collezionato 14 presenze e un gol, con 923 minuti giocati.

Il Milan dice no alla prima offerta: Furlani rilancia

Quindi, la società lombarda sarebbe ben propensa ad ascoltare eventuali offerta. Una sarebbe già arrivata all’ombra della Madonnina, ma Giorgio Furlani l’avrebbe rispedita al mittente poiché ritenuta troppo bassa. A muovere dei passi concreti per Pavlovic sarebbe stato proprio il Fenerbahçe, mettendo sul tavolo circa 18 milioni di euro. Una somma che appunto Furlani avrebbe rifiutato, rilanciando sul prezzo.

Il Milan, di fatto, si sarebbe detto disposto a cedere il calciatore per un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. Il club rossonero avrebbe stabilito questa cifra per definire la cessione del centrale serbo. La compagine lombarda sarebbe molto decisa a vendere il calciatore, tant’è che la formula scelta pare essere addirittura quella a titolo definitivo. Insomma, Strahinja Pavlović non ha convinto affatto il Milan, club pronto a dire addio al calciatore già in questa finestra di mercato.