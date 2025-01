Milan in apprensione: adesso rischia di saltare tutto!

Il Milan rischia di andare incontro ad una tremenda mazzata: l’operazione adesso può saltare. La dirigenza rossonera è in apprensione.

È stata una serata da dimenticare quella andata in scena ieri in casa della Dinamo Zagabria per il Milan di Sergio Conceicao. La squadra rossonera ha incassato una bruttissima sconfitta, mandando all’aria l’occasione di accedere agli ottavi dalla porta principale. Ora, la compagine lombarda è obbligata a passare tramite i playoff, dove potrebbe incrociare uno dei club con cui è in trattativa in queste ore, il Feyenoord. La società di Serie A, di fatto, starebbe mantenendo vivissime le negoziazioni con gli olandesi per cercare di arrivare a Santiago Gimenez. Anche se l’ultima notizia, arrivata ieri sera dal match Lille-Feyenoord, ha fatto scattare un campanello d’allarme all’interno della dirigenza rossonera.

Gimenez preoccupa il Milan: adesso può saltare tutto!

Zlatan Ibrahimovic, a margine del pre gara di Dinamo Zagabria-Milan, ha usato parole poco rassicuranti proprio sulla questione Gimenez: “Il nostro mercato non dipende dalla vittoria di oggi. Non ti posso dare novità, stiamo lavorando. Non è un mercato facile, ma stiamo lavorando”. Ad aggravare la situazione potrebbe essere l’ultima notizia arrivata dal campo di Lille, lasciato anzitempo dall’attaccante messicano a causa di infortunio muscolare alla gamba sinistra.

L’attaccante classe 2001, dopo essere andato in gol (la partita è poi finita 6-1 per i francesi), è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima della mezz’ora. Il centravanti ha lasciato il campo visibilmente dolorante, facendo spazio a Ayase Ueda. Ancor più preoccupante è stato il momento in cui Santiago Gimenez si accingeva ad andare via dall’impianto sportivo. Il bomber messicano, di fatto, è stato catturato da alcune immagini che lo vedono abbandonare lo stadio con l’ausilio delle stampelle.

I segnali sono preoccupanti e lasciano intendere che potrebbe trattarsi di un infortunio serio. Il club olandese, così come il Milan, si auspica di no. Le foto sarebbero arrivate anche in casa Milan, facendo scattare un campanello d’allarme. In merito alle condizioni fisiche di Santiago Gimenez, ieri sera ha parlato il tecnico del Feyenoord, Brian Priske, ai microfoni di Ziggo Sport, mantenendo comunque un certo riserbo sulla tematica: “Sentiva dolore, ecco perché ho fatto il cambio. Non posso dire quanto sia grave, non ne ho idea”.

Il Milan vuole vederci chiaro: nel frattempo i rossoneri preparano il rilancio

Nonostante tutto, stando alle ultime indiscrezioni il Milan vorrebbe andare in fondo alla questione per capire la reale entità dell’infortunio. Il club rossonero, infatti, starebbe attendendo ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del calciatore prima di formulare una seconda offerta. Qualora non fosse nulla di particolarmente grave, la società di Milano, sarebbe disposta a mettere sul tavolo del Feyenoord una nuova proposta. Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, avrebbe tutte le intenzioni di intensificare i contatti nelle prossime ore, con l’obiettivo di convincere il team di Eredivise a lasciar partire il bomber.

La volontà del club rossonero è quella di avvicinarsi ai 35/40 milioni richiesti dalla compagine olandese. Tutto dipenderà dalla diagnosi che verrà fuori dagli esami strumentali del messicano. Al momento, il Milan godrebbe già dell’intesa con il calciatore. Santiago Gimenez avrebbe detto sì alla corte del Milan, accettando un contratto triennale da 2,5 milioni di euro a stagione.