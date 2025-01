Milan in lutto: addio al Ragno Nero

In serata è arrivata una brutta notizia per quanto riguarda il mondo rossonero: è morto una delle leggende di questa squadra

Il match di sabato sera contro il Cagliari porterà il Milan sia a festeggiare con i propri tifosi la vittoria in Supercoppa, ma anche ricordare un giocatore che ha scritto pagine di storia del club. La notizia del lutto è stata come un fulmine a ciel sereno e sui social in centinaia hanno ricordato un calciatore che con il club meneghino è riuscito ad ottenere dei grandi successi.

La sua morte chiude sicuramente una pagina di storia molto importante per il Milan. Il Ragno Nero oggi non c’è più e questo ha lasciato un vuoto importante nel mondo del calcio. E i tifosi rossoneri sono pronti a ricordare un calciatore che ancora oggi detiene un record a San Siro non semplice da battere anche in futuro.

Chi era il Ragno Nero e il suo record con il Milan

Il Milan dice addio al suo Ragno Nero. Nato a Trieste, Fabio Cudicini, papà di Carlo, in carriera ha indossato diverse maglie dei club di Serie A, ma sarà ricordato per la sua lunga e importante avventura con i rossoneri. Fortemente voluto da Nereo Rocco, il portiere è riuscito a far ricredere tutti con le sue prestazioni. La dirigenza e i tifosi, infatti, ai tempi pensavano che la sua esperienza tra i professionisti era ormai in discesa.

Cudicini, però, con le grandi parate è riuscito a far ricredere tutti e aiutare il Milan a conquistare grandi successi. Tra i più importanti uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Campioni, una Coppa delle Coppe e una Intercontinentale. Trofei che si aggiungono alla Coppa delle Fiere e Coppa Italia conquistate con la maglia della Roma.

Ma con il Milan, squadra con cui ha concluso la sua carriera, detiene ancora un record imbattuto. A San Siro Cudicini non ha preso gol per 1132 minuti e nessuno è riuscito a battere questo primato fino ad oggi. Naturalmente la speranza dei tifosi è che si possa prima o poi trovare un nuovo estremo difensore a superare il Ragno Nero, ma il figlio e padre d’arte resterà per sempre nella storia dei rossoneri.

Cudicini è morto all’età di 89 anni

La morte di Cudicini è stata comunicata dalla famiglia nella serata di mercoledì 8 gennaio. L’ex portiere del Milan ci ha lasciato all’età di 89 anni e i tifosi rossoneri sabato lo ricorderanno sicuramente allo stadio.