Milan, manca solo l’annuncio: è fatta per il rinnovo

In casa Milan si parla anche di contratti con un giocatore ormai vicino al rinnovo, manca solo l’annuncio.

Nella Milano rossonera il morale è alle stelle dopo la vittoria della Supercoppa Italiana maturata nella finale contro l’Inter. L’arrivo di Conceicao sembra aver dato nuova linfa alla squadra, che con il tecnico portoghese in panchina ha sconfitto i Nerazzurri e la Juventus. Adesso a Milanello è però arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo in modo tale da risalire la classifica in A e centrare la qualificazione tra le prime otto in Champions League. Sabato sera a San Siro arriverà il Cagliari per la 20esima giornata di campionato e i tifosi si aspettano, dopo le buone prestazioni in Arabia, un’altra vittoria.

Milan-Reijnders, ok al rinnovo: presto l’annuncio

In questo bel periodo per il Milan non smettono di arrivare buone notizie e mentre la società lavora sul mercato ci sono novità positive sul fronte dei rinnovi di contratto. In particolare pare che le strade di Reijnders e del club rossonero siano destinate a continuare insieme per altre stagioni.

Come riportato di recente da Tuttomercatoweb.com sembra che in Via Aldo Rossi si stia accelerando per ufficializzare il rinnovo di contratto di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è ormai uno dei leader di questo Milan e anche nei mesi passati si è dimostrato un vero trascinatore per la squadra. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi top club (vedi Real Madrid e Manchester City) e proprio per questo il Diavolo è deciso ad annunciare quanto prima il rinnovo del classe 1998.

Reijnders è arrivato a Milano nell’estate del 2023 dall’Az Alkmaar per una cifra intorno ai 20 milioni di euro (bonus esclusi) e con il tempo ha scalato le gerarchie a centrocampo. Attraverso le sue prestazioni è diventato un titolare fisso di questo Milan e anche della nazionale olandese. A dimostrazione di ciò basta guardare il suo attuale valore di mercato, che al momento corrisponde a 50 milioni di euro.

Reijnders trascinatore indiscusso, i numeri parlano chiaro

Come detto in precedenza, il giocatore ex AZ Alkmaar è ormai diventato una colonna del Milan. In mezzo in campo detta i ritmi alla squadra e risulta molto efficace anche sotto porta. Anche nei primi mesi della stagione, con un Milan che faticava, Reijnders è sempre stato decisivo e i suoi numeri fin qui parlano chiaro.

Per l’olandese 25 presenze stagionali, condite da 9 gol e 3 assist. Un impatto a dir poco decisivo e numeri da urlo considerando la sua posizione in campo. Il Milan ha ormai un nuovo leader e non vuole privarsene, soprattutto in questo momento positivo della stagione.