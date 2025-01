Milan, Moncada pensa al futuro: scelto l’erede di Calabria

Spunta un nuovo nome sull’agenda di Geoffrey Moncada: il Milan ha scelto l’erede di Davide Calabria dalla Serie A.

Sono giorni frenetici questi per il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada. Il dirigente rossonero, supportato da Furlani e Ibrahimovic, sta valutando ogni tipo di dinamica legata al calciomercato di gennaio. La società rossonera ha delle intenzioni molto chiare, soddisfare nel miglior modo possibile le richieste di Sergio Conceicao. Sono tanti i nomi che stanno orbitando intorno al mondo Milan, come quello di Marcus Rashford. Tuttavia, oltre a pensare al presente e quindi alle operazioni per gennaio, Moncada starebbe pensando anche al futuro e ai possibili colpi che potrebbero fare al caso del Milan.

Nuovo nome nel mirino di Monacada: gioca in Serie A

Al di là del sogno Rashford, l’attenzione del Milan in questa finestra di mercato si sta focalizzando principalmente sul campionato di Serie A. Infatti, sono molteplici i profili che il club rossonero starebbe seguendo nelle diverse squadre di massima serie.

Ultimamente, il Milan starebbe guardando con un certo mettesse in dell’Hellas Verona. È ormai ben noto a tutti, ed è Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino, che piace molto ai rossoneri, sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato per gennaio. Oltre a Belahyane, secondo ‘TuttoSport’, il Milan avrebbe manifestato curiosità anche per Jackson Tchatchoua.

Nella prima parte di stagione, il terzino classe 2001 ha catturato l’attenzione di molti club, tra cui il Milan. La società rossonera starebbe pensando al camerunese in vista della campagna acquisti estiva, dato che a fine campionato sulla corsia destra si farà spazio con gli addii di Davide Calabria e Alessandro Florenzi (entrambi in scadenza di contratto). Moncada avrebbe scelto Tchatchoua principalmente per sostituire quello che è attualmente uno dei capitani del Milan, valutazione dettata anche dalle poche garanzie che sta dando Emerson Royal.

Jackson Tchatchoua, pilastro dell’Hellas Verona di Zanetti (19 presenze, 1 gol e 2 assist sin qui), sarebbe costantemente monitorata dagli scout del Milan. La società starebbe concretamente accarezzando l’idea di puntare su di lui per il futuro.