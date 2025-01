Milan, netto dietrofront sul mercato: l’intreccio che rivoluziona tutto

Netto retrofont in chiave mercato dalle parti di via Aldo Rossi. L’intreccio odierno ha stravolto totalmente le carte in tavola.

I risultati maturati ieri sera possono essere un incentivo a dare tutto sul campo di “San Siro” per il Milan. Alcune delle dirette concorrenti ai primi otto posti hanno frenato. La chance per il Diavolo è di quelle ghiotte, ma ora va dimostrato sul rettangolo verde se questa squadra può veramente entrare nel G8. A partire da questa sera, in una gara che non può conoscere punteggio diverso se non quello della vittoria. Contro il Girona di Michel, la banda di Conceiçao deve assolutamente ripartire dopo il brusco stop in campionato.

Milan, ripartire contro il Girona per sperare nel G8: la sfida con uno sguardo al mercato

Mentre i rossoneri saranno al “Meazza” per affrontare gli spagnoli sorpresa dell’ultima Liga, si presume che Kyle Walker starà ultimando le valige per volare alla volta dell’Italia. Sembra infatti che nulla possa impedire il matrimonio tra il terzino inglese e il Milan. In attesa della prima convocazione, il tecnico dovrà contare sui propri difensori, due dei quali saranno assenti stasera (Tomori e Thiaw). Titolari quindi Gabbia e Pavlovic, il cui addio direzione Fenerbahce appare totalmente sfumato.

Nei giorni passati si erano infittiti i contatti tra il club turco e i vertici rossoneri. Una trattativa destinata a decollare attorno ai 20 milioni di euro nelle casse di via Aldo Rossisi è però interrotta bruscamente per un intreccio di mercato che riguarda da vicino una vecchia conoscenza del calcio italiano, nonché ex rivale nerazzurro. Dopo l’interesse per il 31 del Milan, il Fenerbahce ha scelto di virare su Milan Skriniar.

Fenerbahce, niente Pavlovic: Mourinho accoglie Skriniar ad Istanbul

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto è tutto fatto per il passaggio dello slovacco sulle rive del Bosforo. Il difensore, a seguito di mesi da separato in casa al Paris Saint Germain, comincerà una nuova avventura alla corte di un altro ex Inter, Josè Mourinho. Le foto che ritraggono il roccioso centrale con la maglia dei canarini gialli pubblicata dalla stessa società sono solo la conferma di un affare concluso.

Pare che sia stato proprio Pavlovic a mettersi di traverso al trasferimento in Turchia. Il serbo intende guadagnarsi la fiducia di Conceiçao, che lo schiererà dal primo minuto per la prima volta dal suo arrivo sulla panchina. Un primo test a disposizione dell’ex Salisburgo per guadagnarsi la permanenza a Milanello.