ULTIM’ORA – Boom Milan, ora è veramente fatta: l’annuncio di Fabrizio Romano conferma tutto

I tifosi del Milan possono stappare lo champagne. È veramente fatta per l’arrivo del calciatore in rossonero. Fissata la data del suo approdo a Milanello.

Torna a risuonare l’inno della Champions League a “San Siro”, poco più di un mese dopo quel Milan-Stella Rossa che vide i padroni di casa vincitori ma non senza pochi patemi d’animo. Da quel 11 dicembre sono cambiate tante cose nell’ecosistema rossonero. Ma c’è un aspetto, di quella serata, che non va modificato: il risultato finale. A prescindere dal copione, il Diavolo ha disperato bisogno dei tre punti, sia per la classifica ma soprattutto per il morale, ancora provato dalla pesante sconfitta di sabato scorso.

Milan, solo i tre punti contro il Girona: ma intanto i tifosi possono gioire per il colpaccio

Malgrado l’avversario, almeno sulla carta, non sia dei più temibili, la concentrazione dovrà essere assoluta. Il Girona è squadra che esprime un ottimo calcio e che può impensierire gli avversari in ogni momento. Tutta la formazione di casa, non soltanto una difesa profondamente rimaneggiata, dovrà porre attenzione sia in fase di possesso sia di non possesso. Intanto, però, giungono ottimi aggiornamenti sul fronte di mercato. Notizie che riguardano il futuro di Kyle Walker, ormai prossimo a vestire la casacca del Milan.

Stando a quanto affermato da Luca Marchetti di Sky Sport 24, il Manchester City ha raggiunto l’accordo con il club di via Aldo Rossi sulle condizioni del prestito del calciatore. L’inglese si trasferirà quindi a titolo gratuito, mentre restano ancora da limare gli ultimi dettagli concernenti la cifra che il Diavolo dovrà esercitare qualora volesse confermare Walker anche per le stagioni a venire. A meno di sorprese al momento assai improbabili, l’ormai ex capitano dei Citizens è prossimo ad iniziare una nuova vita sulle sponde del Naviglio.

Milan, in arrivo Walker: ecco quando arriva l’inglese

Tutto lascia pensare che sarà domani la giornata in cui il terzino volerà destinazione Milano, per poi sostenere le visite mediche. Tuttavia, bisognerà aspettare per accogliere il laterale ex Tottenham a “San Siro”. Come ricorda l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Walker dovrà tornare in patria per ottenere il permesso di soggiorno necessario per ufficializzare l’approdo nel Bel Paese.

Il 34enne si unirà alla truppa di Conceiçao solo settimana prossima, quando sosterrà il primo allenamento presumibilmente dopo la trasferta di Champions a Zagabria. Morale, per assistere alla prima apparizione di Walker alla “Scala del Calcio” bisognerà attendere un incrocio mai banale: il derby di Milano, appuntamento per domenica 2 febbraio.

AGGIORNAMENTO ORE 15 – Se c’erano ancora dubbi, le ultime perplessità sono state scacciate dal post pubblicato da Fabrizio Romano. Il noto giornalista ha annunciato suo celebre “Here we go” in riferimento a Kyle Walker. Fumata bianca, quindi, per l’approdo dell’esterno britannico al Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro fino al 2027. Come anticipato, il giocatore sosterrà le visite di rito domani.