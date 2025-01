Milan: niente Gimenez, il nuovo bomber arriva da Parigi

I rossoneri proseguono la ricerca dell’attaccante. Il messicano è il primo obiettivo, ma c’è un altro nome che piace molto a Moncada e Furlani

Gimenez il primo nome, ma il Milan avrebbe pronto altri piani. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma che il casting per il nuovo bomber in casa rossonera continua. Moncada e Furlani sono pronti sin da ora a presentare una proposta importante per magari convincere il Feyenoord a lasciare andare il proprio attaccante. Ma non si preannuncia una fumata bianca semplice e per questo motivo si valutano anche altri profili.

E spunta un nome che piace da tempo al Milan. Un profilo seguito anche negli anni scorsi e che si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Conceicao. Il club ha aperto alla cessione del prestito e quindi l’operazione si potrebbe chiudere anche negli ultimi giorni di calciomercato. Per il momento i rossoneri puntano con forza su Gimenez, ma, se questo colpo non si dovesse chiudere, allora si andrebbe su un profilo differente.

Calciomercato Milan: colpo in attacco, arriva in prestito

Le mancate cessioni di Pavlovic e Okafor e l’infortunio di Emerson Royal hanno complicato di molto i piani della società. È mancato quel tesoretto utile per presentarsi dal Feyenoord con una offerta importante per Gimenez. Nonostante questo, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto comunque una proposta importante e la speranza è che si possa concludere. La società sta lavorando anche alle alternative e un nome potrebbe essere quello di un giocatore del PSG.

Asensio piace da tempo al Milan e in questo calciomercato potrebbe arrivare in prestito. Una opzione da seguire con attenzione se non si dovesse chiudere Gimenez. Manca ormai poco più di una settimana alla chiusura della sessione e tempo di mettere a segno operazioni complicate non è arrivato. Lo spagnolo è pronto a lasciare il PSG in prestito e questo rappresenta sicuramente un vantaggio per il duo formato da Moncada e Furlani.

Per questo motivo il Milan è pronto ad affondare il colpo per Asensio in caso di mancata chiusura per Gimenez. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni di calciomercato.

Mercato Milan: Asensio resta un obiettivo

Asensio resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Come spiegato in precedenza, la priorità è sempre Gimenez. Ma se il Feyenoord dovesse continuare a non aprire alla cessione, lo spagnolo potrebbe diventare il primo nome per l’attacco dei rossoneri.