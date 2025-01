Milan, niente Rashford: dal Manchester United arriva lui – GAZZETTA

Il Milan torna alla carica con lo United per un colpo molto importante, ecco a chi stanno pensando i rossoneri invece che all’attaccante inglese

A lungo, il Milan ha cullato l’idea Marcus Rashford, per il proprio reparto offensivo. Prima soltanto una voce, un sussurro, quindi diventata soltanto una suggestione difficile da realizzare, infine una trattativa reale che ha infiammato tutto il mercato internazionale e il tifo rossonero. Senza però giungere al lieto fine.

Ci ha pensato seriamente, il Diavolo, tentato da un attaccante ancora piuttosto giovane e che nonostante avesse vissuto periodi difficili al Manchester United aveva spesso fatto la differenza nel corso degli anni. I ‘Red Devils’, gradualmente, avevano aperto a condizioni di acquisto piuttosto favorevoli, pur di darlo via, essendo arrivati alla rottura definitiva. Tuttavia, alla fine, il Milan ha scelto l’acquisto di Kyle Walker. Potendo prelevare in questa sessione di mercato un solo giocatore di passaporto inglese, ha deciso di puntellare la retroguardia e a breve accoglierà l’ormai ex terzino e centrale del Manchester City, che porterà un grande carico di classe ed esperienza.

Il mancato arrivo di Rashford però non ferma il mercato del Milan per quanto concerne il reparto d’attacco, anzi. Conceicao vuole almeno un rinforzo in quella zona di campo e un possibile colpo a sorpresa potrebbe arrivare proprio dal Manchester United, in luogo dell’inglese, che andrà invece al Tottenham.

Calciomercato Milan, pazza idea Hojlund: si può fare

Non stiamo parlando di Joshua Zirkzee, nome in cima alla lista dei desideri milanisti tempo fa, quanto di Rasmus Hojlund. Il danese, ex Atalanta, può diventare una ipotesi concreta.

Il suo nome viene riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che spiega come il Milan stia spingendo per Santiago Gimenez, ma, qualora non dovesse riuscire a spuntarla con il Feyenoord, cercherebbe un affare in prestito. E di fianco al nome di Joao Felix, sponsorizzato da Jorge Mendes, spunta proprio quello dell’ex bergamasco, che potrebbe rappresentare una buona soluzione.

Hojlund di nuovo in Serie A: l’avventura al Manchester United non decolla

Anche per Rasmus Hojlund, così come per altri, le cose al Manchester United in questa annata non stanno andando bene, tutt’altro. E i Red Devils preparano una autentica rivoluzione di mercato.

Andato via Rashford, potrebbe partire anche Garnacho e Amorim verosimilmente chiederà un grande investimento per una punta, probabilmente Gyokeres. A quel punto ci sarebbe poco spazio per il danese, che ha fatto molto bene nel nostro campionato e farebbe al caso del Milan per un rilancio congiunto.