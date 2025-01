Milan, nuovo affare in attacco: l’annuncio di Di Marzio

Il Milan può completare un nuovo affare in attacco nei prossimi giorni: è arrivato anche l’annuncio di Gianluca Di Marzio per l’operazione

Il calciomercato dei rossoneri sta vivendo una fase piuttosto turbolenta e in cui è difficile capire come evolveranno le cose da qui al prossimo futuro. Il Milan sicuramente dovrà cambiare qualcosa in attacco e non è stato deciso di sicuro negli ultimi giorni. Oltre alla certezza Alvaro Morata e a un Tammy Abraham in crescita, in pochi sono certi di avere il posto assicurato anche per il prossimo futuro.

Si parte da Noah Okafor: il passaggio dello svizzero al Lipsia è saltato quando ormai sembrava fatto, ma neanche Sergio Conceicao sembra disposto a puntare su di lui. Ma non è l’unico attaccante che il Milan sembra pronto a piazzare sul calciomercato in uscita, per poi scatenarsi in entrata.

Il Milan cerca un nuovo attaccante: Rashford resta in prima fila

Se si parla del reparto offensivo dei rossoneri, non si può non menzionare la trattativa relativa Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United sembra ai ferri corti con i Red Devils e pronto a lasciare il club di una vita per tentare di fare la differenza altrove.

Nonostante le alte pretese relative l’ingaggio e le difficoltà globali dell’operazione, il Milan c’è e Zlatan Ibrahimovic si sta muovendo per entrare nel vivo della trattativa e chiudere entro la fine della sessione di gennaio. C’è da dire che la posizione del Diavolo non è per nulla semplice, anche perché potrà arrivare solo uno tra Rashford e Walker – entrambi sono britannici e quindi extracomunitari – e c’è anche una concorrente d’eccezione.

Il Barcellona, infatti, sembra pronto a mettere i bastoni tra le ruote ed è pronto ad accelerare. Certo, se si sbloccasse il mercato in uscita del Milan, le cose potrebbero cambiare e la società si sta muovendo proprio in tal senso.

Addio Jovic, corsa a due per l’attaccante serbo

Luka Jovic è ormai ai margini del progetto del Milan, non vede campo da tempo ed è pronto a dire addio già a gennaio per continuare la sua carriera altrove.

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sono due le squadre in lizza per rilevare le prestazioni dell’ex Fiorentina. L’interesse del Siviglia si è unito a quello del Monaco: ora bisognerà vedere quale delle due società avrà la meglio sull’altra.