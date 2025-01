Milan, nuovo fenomeno al posto di Rashford! Lo porta Conceiçao

I tifosi del Milan possono esultare, la società è pronta all’assalto per il campione: decisiva la presenza di Conceiçao.

Giornata di campionato per il Milan, impegnato quest’oggi nel big match con la Juventus. I rossoneri faranno visita alla formazione di Thiago Motta nel tentativo di dare continuità al successo ottenuto contro il Como. Intanto il club di Via Aldo Rossi è attivo sul mercato, con diverse piste da percorrere per aumentare lo spessore della rosa.

A scatenare le fantasie dei supporters milanisti è stato l’accostamento di Marcus Rashford del Manchester United. La trattativa ha tuttavia subito un notevole rallentamento – l’arrivo di Kyle Walker escluderebbe quello dell’attaccante -, ma il Diavolo non si fa cogliere impreparato: occhi sul fenomeno suggerito da Conceiçao.

Mercato Milan, si guarda in casa Chelsea: piace Joao Felix

Il Milan, dopo esser stato messo in stand-by da Marcus Rashford, continua a guardare in Premier League. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza milanese avrebbe messo gli occhi su Joao Felix. Il talento portoghese non vive la miglior stagione con i Blues, con i rossoneri pronti ad approfittarne.

Il suggerimento di mercato arriva direttamente da Sergio Conceiçao, che conosce molto bene il connazionale. Il classe ’99 è corteggiato dal Milan, a lavoro per accontentare il proprio allenatore. L’ex fuoriclasse del Benfica potrebbe arrivare a Milano sotto la formula del prestito; impensabile l’acquisto a titolo definitivo, considerato l’importante investimento della scorsa stagione dei londinesi per il lusitano.

Il club meneghino è chiamato a battere un colpo in tempi rapidi. Il Chelsea, infatti, può liberare un solo giocatore sotto la formula del prestito. I britannici starebbero pensando di piazzare Chilwell, escluso dal progetto del tecnico italiano Enzo Maresca. Ecco che l’assalto del Milan dovrebbe presentarsi in tempi ristretti.

Milan su Joao Felix, Jorge Mendes la possibile chiave: i dettagli

Il Milan intende aggiungere alla propria rosa un acquisto di livello nel reparto offensivo. Dopo aver ormai abbandonato la pista Rashford, che intanto attende risposte dal Barcellona, i rossoneri si sono prontamente fiondati su Joao Felix. A giocare un ruolo determinante per l’arrivo dell’esterno portoghese potrebbe essere Jorge Mendes.

Il procuratore portoghese cura anche gli interessi di Sergio Conceiçao. Un aspetto fondamentale, sul quale il club milanese potrebbe forzare per la realizzazione dell’eccezionale colpo di mercato. La Milano rossonera è pronta a tingersi di tinte lusitane.