Milan-Walker, cambia tutto: la svolta inattesa stravolge i piani

Clamoroso colpo di scena riguardo l’arrivo di Kyle Walker al Milan. La trattativa che vede protagonista il difensore inglese ha subito un’inattesa svolta.

Dopo circa appena due settimane il Milan di Sergio Conceiçao tornerà ad affrontare la Juventus di Thiago Motta. Se ai primi di gennaio si trattava della semifinale di Supercoppa, ora all’Allianz andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. L’attenzione dei tifosi rossoneri è ovviamente rivolta al big match di questo pomeriggio, ma non ci si può dimenticare del mercato.

Sono, infatti, giorni bollenti in chiave calciomercato con un nome in casa Milan che sovrasta tutti gli altri. Il grande protagonista delle ultime ore rossonere si chiama Kyle Walker. L’inglese del Manchester City, nonché grande obiettivo del Diavolo per la difesa, è ad un passo dal vestire la casacca rossonera. La clamorosa svolta sull’affare ha, però, lasciato tutti senza parole.

Walker al Milan, niente parametro zero: arriva in prestito con diritto

La Gazzetta dello Sport ha aperto la sua edizione odierna parlando del colpo Walker, con un dettaglio – di certo non irrilevante – a sorpresa. Sarebbe, infatti, cambiata la formula dell’affare: tutto dovrebbe chiudersi con un prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Dunque scartata l’ipotesi parametro zero, con il classe ‘9o che sembrava doversi liberare dal Manchester City.

Il Milan avrebbe quindi deciso di puntare su un prestito di sei mesi, per poi eventualmente riscattare Walker in estate per pochi milioni. Ovviamente le riflessioni non riguardano le capacità dell’inglese, che non ha di certo bisogno di presentazioni, ma bensì la tenuta fisica e l’adattamento in un nuovo campionato. In caso di riscatto arriverà poi la firma sul contratto fino al 2027.

I dettagli sull’ingaggio: il Milan offre la stessa cifra del City con un anno in più

Al momento Walker percepisce al Manchester City uno stipendio da 6 milioni di euro fino al 2026. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan dovrebbe garantirgli la stessa cifra, ma spalmata fino al 2027. L’inglese, dunque, si dimezzerà l’ingaggio.

Nelle prossime ore arriverà lo scambio dei documenti fra i club, per quello che sarà il primo colpo di questa sessione di mercato messo a segno dal Milan. Sfuma, invece, il sogno Marcus Rashford: l’arrivo di Walker, infatti, esclude a priori quello del classe ’97. È, infatti, consentito il tesseramento di un solo giocatore britannico e si è scelto di puntare sul difensore del City.