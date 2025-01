Milan, questa sera occhio ai diffidati: in tre sono a rischio

In occasione del decisivo incontro con la Dinamo Zagabria, alcuni calciatori dovranno porre particolare attenzione a non prendere gialli inutili

Il Milan di Sergio Conceicao sembra aver preso il biglietto illimitato per le montagne russe, e la discesa non sembra mai finire. Dopo l’esordio con il botto in Supercoppa, che ha ridato vita a una squadra spenta e sull’orlo del baratro sotto la guida di Fonseca, i rossoneri hanno subito ricominciato a complicarsi la vita.

Prima un pareggio strappato col Cagliari che ha ricordato una gita fuori porta più che una sfida di Serie A, poi la vittoria soffertissima contro il Como di Fabregas, agguantata solo grazie a una rimonta disperata, hanno riportato a galla i soliti fantasmi. Conceicao, senza troppi giri di parole ha tuonato con i fatti, accusando alcuni giocatori di mancanza di grinta e troppa arroganza, come testimoniato dal doppio cambio di Theo e Leao e la lite con Calabria.

A riportare un po’ di entusiasmo ci hanno pensato la vittoria pesante contro il Girona in Champions, fondamentale per restare tra le prime otto ed evitare i playoff, e un’altra rimonta, stavolta sul Parma: ora il Milan è atteso alla decisiva sfida con lo Zagabria, con un occhio già verso gli ottavi.

Milan, Theo e Fofana a rischio per gli ottavi

Questa sera il Milan di Conceicao è chiamato a dare una risposta dopo la farraginosa rimonta contro il Parma e gli strascichi del post partita e lo dovrà fare sul difficile campo della Dinamo Zagabria per blindare l’accesso agli ottavi senza passare per i play-off.

Oltre a pensare a portare a casa il risultato, alcuni uomini di Conceicao dovranno prestare particolare attenzione a non prendere gialli inutili poiché sono in diffida e l’eventuale ammonizione li farebbe saltare gli ottavi di finale o play-off: in particolare, Theo Hernandez, Fofana (già squalificato domenica prossima) e Samuel Chukwueze dovranno evitare interventi rischiosi