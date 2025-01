Milan-Rashford, retroscena in diretta a Sky: “È arrivata una telefonata”

La trattativa fra il Milan e Rashford prosegue. Negli studi di Sky Sport arriva l’inaspettato retroscena, ecco cosa è successo

Il Milan sta spingendo per Marcus Rashford. Ieri il primo contatto diretto con suo fratello agente: un colloquio positivo per illustrare il progetto ma non si è ancora andati oltre. Ci sono degli ostacoli da superare e sono, ovviamente, di natura economica.

Il Manchester United ha aperto ad ogni possibilità: vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma può dare il via libera anche ad un prestito con diritto di riscatto e, a quanto pare, anche a contribuire al pagamento di parte dello stipendio.

Tutto questo però è ancora da capire. C’è una cosa importante da sottolineare: non c’è solo il Milan su Rashford, ma anche altre squadre, che ritengono sia una ghiotta opportunità di mercato.

Retroscena Rashford, la telefonata da Londra

Si è parlato di Rashford nel corso di Calciomercato l’Originale in onda su Sky Sport e in merito è intervenuto Massimo Marianella, giornalista e storica voce della Premier League.

Durante la trasmissione, ha rivelato un retroscena in merito ad una telefonata arrivata negli uffici del Manchester United: “Pare l’abbia fatta l’Arsenal e che i Red Devils abbiano chiesto 25 milioni“.

Anche i londinesi quindi starebbero pensando di inserirsi nella trattativa, così come la Juventus e il Borussia Dortmund. 25 milioni per il cartellino non sono così tanti, ma a questi bisogna aggiungere lo stipendio.

Che, nel caso di Rashford, è davvero molto alto: 20 milioni lordi, quindi 13 netti, cifre impensabili per RedBird.

Colpo Rashford, i dettagli economici

Per il Milan quindi l’affare è possibile soltanto in prestito e quindi con il pagamento dell’ingaggio solo per i prossimi sei mesi. Si tratterebbe di un esborso lordo di circa 6-7 milioni, non troppi ma nemmeno pochi per un giocatore che ti assicureresti certamente solo fino a giugno.

Insomma, gli ostacoli per questa trattativa sono tanti ma i rossoneri, che devono dare una svolta alla propria stagione in campionato, non dovrebbero lasciarselo sfuggire, anche solo a titolo temporaneo.

Sergio Conceicao ha già dato il suo benestare: lo vedrebbe bene da esterno ma anche da punta di fianco ad Alvaro Morata in un ipotetico 4-4-2, modulo utilizzato con il Porto.

La palla passa a Furlani, Ibrahimovic e Moncada: la Supercoppa Italiana ha dato una grossa botta di entusiasmo a tutto l’ambiente, iniziata con il cambio di guida tecnica, un colpo come Rashford sarebbe la ciliegina sulla torta per (ri)cominciare al meglio questo 2025.